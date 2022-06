Ma van az elsivatagosodás és az aszály elleni világnap. Jól be is fűtöttek a napokban, bár az időjósok épp mára vizionáltak pár fokos lehűlést. Csapadékra viszont nem nagyon számíthatunk, már ha hiszünk az előrejelzéseknek. A hétvége és a jövő hét eleje különösen forró lesz, akár 34 fok is lehet. Árnyékban, azaz a napon cirka hatvan. Nyár van nyár, énekelhetnénk, de ilyen dög melegben szerintem nem sok mindenkinek van kedve danolászni. Esetleg a szabadstrandon, a mélyvízben vagy az élményfürdőben a csúszdás medencénél. Ja, ott még egy darabig biztosan nem. Akkor nem tudom...