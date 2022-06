Az általános iskola utáni útirány kiválasztásához segítséget nyújtó nyári tábort szervezett a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal, annak intézményeivel és a Digitális Közösségi Alkotóműhellyel együttműködve, a tavalyi érdeklődés, pozitív visszajelzések alapján már két turnusban. A helyszínt a Digitális Közösségi Alkotóműhely biztosítja, színvonalas infrastruktúrájával, eszközparkjával. Ezen a héten, az első turnusban huszonegy hatodik és hetedik osztályt végzett gyermek vesz részt a Szakmázz velünk! elnevezésű táborban.

Beszélgetés, játékok a turisztika témakörében a Jankovich-kúriában

Lánczos Edit szaktanár vezetésével

A tábor meghívóit a helyi és városkörnyéki általános iskolák osztályfőnökei adhatták át a diákjaiknak. Gyorsan betelt a tábor létszáma. Az osztályfőnökök döntését igazolja, hogy a táborozók közül alig akad, akinek formálódó képe lenne a választandó pályáról. Ugyanakkor nagyon érdeklődőek, együttműködőek, aktívak, szívesen vesznek részt minden programban. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a három csapatba beosztott gyerekeket állandó középiskolás kísérők segítik, motiválják. Jól megértik egymást.

Minden nap iskolapszichológusok által tartott önismereti foglalkozással kezdődik. Ijesztően hangzik? A táborozók nagyon szeretik. Teszteket írnak, beszélgetnek, és az iskolapszichológusok a többi napi feladat során is figyelik őket. Mindez nagyban segítheti a gyerekek önismeretének fejlődését, pályaorientációra hangolódását.

Az egyes napokon egy-egy helyi szakképző intézmény és az ott oktatott szakmák mutatkoznak be. Elsősorban élvezetes feladatokon keresztül.

A Hild-iskola napján kisházat készítettek, festettek, famunkákat készítettek.

A Dunaferr-iskoláén a fémmunkák domináltak, és különböző, logikát, térlátást igénylő csőszerelési és egyéb feladatok. A Szabolcs vezér-iskola a többi között meséket, bábkészítést hozott. A tegnap délutáni és ma délelőtti program a Lorántffy-iskoláé. Az egészségügyi ágazat biológiai kiskert készítésével, az egészséges életmód keretében gyümölcssaláta közös előállításával készül, sebkezeléssel, elsősegélynyújtással és izgalmas szimulációs játékokkal. A vegyészek hozzák érdekes kísérleteiket, például „elefántfogkrémet” készítenek. A szépészet ágazatot hajfonás, csillámtetoválás, hennafestés, karkötőkészítés képviseli. Lesz társasjáték és 3D-nyomtatás alkalmazása is.

Domokos Lili Fanni és Radnó Rebeka az általuk összeállított horganyzott

csőrendszerrel

A tábor csúcspontját a szerdai program jelentette (és jelenti majd a jövő héten is). Indult a Jankovich Hotel meglátogatásával. A színvonalas létesítmény minden elemével megismerkedhettek a csoportok, nagy érdeklődéssel járták végig a lobbit, a szobákat, a wellnessrészleget, az éttermet. Külön ki kell emelni az európai élvonalat képviselő eszközparkkal rendelkező konyhát, hasonlóba bejutni ritkán adatik meg egy embernek életében, hacsak nem dolgozóként. A különböző szakterületeket bemutató kísérők is nagyon szimpatikusan, informatívan látták el feladatukat. Hogy mennyire tetszett a hotellátogatás a gyerekeknek, gyorsan kiderült, hiszen a Rudas-iskola képviselői készültek az ezt követő programokkal. A turisztika területén a hotellátogatásról is esett szó. Nagy élvezettel vettek részt a szép környezetben a táborozók a gazdálkodásmenedzsment, a robotika és az informatikai terület bemutatóin, feladatain is. Délben a saját főzésű paprikás krumpli fogyott nagy sikerrel. Délután a rácalmási szigeten kis túrával egybekötött sportfeladatok várták a résztvevőket a Rudas sportágazatának szervezésében. Jövő héten a kereskedelmi iskola lesz ennek a napnak a „házigazdája”, közös főzéssel, kapcsolódó feladatokkal. A tábor sikeréhez nagy mértékben hozzájárul, hogy a szervezés és a lebonyolítás során is építkezni lehetett a városi kamara és a szakképzési centrum, valamint intézményei között évek óta sikeres együttműködésre.