Nagykarácsony - Az esemény pontosan kezdődött a telt ház, akár rajongói közönségnek is nevezhető egybegyűltek előtt, hiszen többségükben a fellépők hozzátartozói várták lelkes izgalommal a kezdést.

Két év után végre ismét a nagy nyilvánosság elé léphetett a nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola közössége, egy ragyogó műsorral. Ezen az estén az iskola elmúlt tíz évének legszínvonalasabb produkcióját élvezhették a nézők. Őszinte gratuláció jár érte az elhivatott pedagógusoknak, és dicséret a jókedvű és felkészült diákoknak. A kedves szülők is büszkék lehetnek az előadásra, hiszen a gyermekeik révén részük volt benne.

Orbán Istvánné, az iskola igazgatója: remek produkciókat láthatott a közönség, vastapssal jutalmazták a fellépőket

A remek produkció után örömmel gratuláltunk Orbán Istvánnénak, az iskola igazgatójának.

– Mindenkinek nagyon köszönjük a sok gratulációt és dicséretet, amit ezért a műsorért kaptunk. Le a kalappal a kollégáim és a gyerekek előtt!

Meglepetéssel szolgáltak a gyermekek

Az eddigiektől egy klasszissal érettebb, és a felnőttek számára is élvezhető műsorral lepték meg a közönségüket. Mitől lettek ilyen felszabadultak és erősek? – kérdeztük az igazgatónőt.

Országos versenyeken ötödik, hetedik és tizedik helyezésekkel dicsekedhet az iskola

– Hála Istennek úgy tűnik, hogy egy olyan tanári kart sikerült összekovácsolni, amely ilyen hatással van a gyermekeinkre, akik az utolsó pillanatban úgy összekapták magukat. Így sikerült ilyen kiválóra a produkciójuk. Tiszta szívből bízom benne, hogy nagyon élvezték ezt a fellépésüket. Kívülről mindenesetre ez sütött róluk. A helyszíni próbákra csupán két alkalmunk volt, de az iskolában folyó előkészületek szemmel láthatóan beértek erre az estére.

Szakítottak a „szép ruhás” hagyományokkal

– A külsőségekben is váltottunk – folytatja az igazgatónő –, a Székesfehérvári Egyházmegye (amely három éve lett a fenntartónk) egyik ajándékaként kaptuk az egyenpólókat, amibe öltözve ilyen vagány kiállású lett az egész csapatunk. Gondoskodnak rólunk, hiszen mellett van nekünk egy ünneplőruhánk is. Ezekben tudunk a versenyeken és a hasonló előadásokon is megjelenni. A gyermekek is örömmel vették, hogy ebben léphettek fel.

Kívül-belül újjászületett az iskola

– Ahhoz, hogy az oktató- és nevelőmunkában egy jelentőset tudtunk előrelépni, roppant nagy szerepe volt annak, hogy megvalósult az iskolánk műszaki, technikai megújulása. A fenntartónk az első évben egy pályázat segítségével az épületünkre százhatvan millió forintot költött, és azóta is tízmillió forintos nagyságrendű beruházási támogatásokat fordít rá. Egy kilencszemélyes kisbuszt kaptunk, az biztos, hogy sok dolga lesz a jövőben, hiszen azzal visszük a gyermekeinket a versenyekre. Ők már előre bizonyítottak, hiszen nagyon szép eredményeket értek el az idei tanévben. Országos ötödik, hetedik és tizedik helyezésekkel dicsekedhetünk, amiért nagyon büszke vagyok rájuk, és bízom benne, hogy a színvonalunk tovább fog javulni.

Az eseményt megtisztelte a generációkat felkészítő tanárnő, Grabarics Sándorné, Marika néni

Ez egy kis iskola

– Nem túlzás ezeket a kifejezéseket használni, mert azt is hozzá kell tenni, hogy a mi iskolánk nem egy öt-hatszáz gyermeket gondozó intézmény, hanem mindössze nyolcvanhárom tanulónk van – tájékoztat az igazgatónő.

Más mércék is vannak

– Talán egy kivétellel az összes diákunk felvételt nyert az általa választott iskolába. Az ESZI-be Paksra, a Széchenyibe Dunaújvárosba, tehát rangos középiskolákba is. Egyáltalán nincs okunk pironkodni, hiszen itt mindenki meg lehet elégedve vele, bár a mai rendezvényünk egy kicsit érdekes képet mutatott. Beszédes dolog az, amit a gálaműsort követően tapasztaltunk. Ugyanis a nyolcvanöt velünk vacsorázó személyből mindössze nyolc szülő tisztelt meg bennünket azzal, hogy az ünnepi asztalhoz ült velünk, és kötetlenül beszélgethettünk egymással. Ez nagy szomorúságunk, de reméljük, hogy a jövőben ebben a dologban is előrébb tudunk lépni! – mondta Orbán Istvánné.

A hab a tortán

A vendéglátást Mergl István és családja a szokásos jó színvonalon biztosította. Sajnálhatja, aki lemaradt róla! A szülői munkaközösség tagjai finom süteményeket készítettek, amiket a helyszínen értékesítettek. Ezt az összeget, ahogy az est bevételét is, a diákokra fordítják.

A zenei hátteret és a talpalávalót a Szamaras zenekar nyújtotta. A mulatság jókedvben, békességben, hajnalig tartott.