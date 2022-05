Adony - Leszámítva a vírushelyzetet, kétévente találkoztak rendszeresen, és a mostani alkalommal az eddig is kitűnően működő kapcsolatukat hivatalosan megújították. Az aláírás nemcsak a szerződés frissítését jelentette, hanem egyben a fiatal generáció, az új vezetőség kapcsolati szándékát is megerősítette.

Ronyecz Péter polgármester, Bastian Tauber testvértelepülési megbízott, Karl-Heinz Kempe alpolgármester és Szabó-Pajer Loretta, Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke írta alá a szerződést

1995. június 4-én Adony (Magyarország) és Wesertal (Németország) települések között létrejött partnerkapcsolat 27. évfordulója alkalmából az alulírott felek megújítják a települések között köttetett testvértelepülési szerződést. Ezzel a szándékkal ígéretet tesznek arra, hogy Adony és Wesertal, különösen az oedelsheimi településrész polgárainak javát szolgáló látogatásait és cserekapcsolatait továbbra is elősegítik annak érdekében, hogy az emberi és kulturális kapcsolatok tovább fejlődjenek a települések lakossága között, a szoros barátság és kölcsönös megértés szilárd alapjainak további fenntartásával – olvasható az aláírt szerződésben. A megállapodást Adony részéről Ronyecz Péter polgármester és Szabó-Pajer Loretta, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, a vendégek részéről Bastian Tauber testvértelepülési megbízott és Karl-Heinz Kempe alpolgármester látta el kézjegyével. Az ünnepi pillanatokat megelőzően kultúrprogramot láthattak a megjelentek, amelyben a Madárkák Német Nemzetiségi Óvoda néptánc­csoportjának műsora, az iskolások bajor tánca, az oedelsheimi vendégek énekkara és egy korábbi évekről készült partnerkapcsolati kisfilm-összeállítás szórakoztatta a közönséget. A műsorok és a hivatalos percek után vacsora következett, ahol a sokéves hagyományok szerint mindig a vendégek által hozott finomságok kerültek az asztalra. A vacsora után elsőként Ronyecz Péter polgármestert kérdeztük a generációváltásos kapcsolat megerősítéséről.

A jövőre 300 éves évfordulóját ünneplő Sarlós Boldogasszony-templom felújításához hoztak hozzájárulást a vendégek, amelyet Karl-Heinz Kempe alpolgármester (középen) adott át

Fotók: Horváth László

– A filmvetítésben jól látszott, hogy a kapcsolatban eddig résztvevők életkora a partneri szerződés 25-30 éves idejéhez köthető. Most sokkal több fiatalt láthatunk a társaságban mindkét részről. Óriási pozitívum, hogy az idő múlá­sával nem elsorvadt a kapcsolat, hanem erősödni tud a fiatalok akaratának és igényének köszönhetően.

Az elhangzottakat Szabó-Pajer Loretta is megerősítette. – Igyekeztünk színes és szórakoztató programokat összeállítani. Köztük hajózás a Balatonon, tihanyi szabadidő, Orbán-nap, szőlőhegy, Szántó pince, borkóstoló, szombaton séta a Duna-parton, szentmise és különböző kulturális esemény teheti élménydússá és emlékezetessé az Adonyban töltött napokat.

Adony történelmének elválaszthatatlan része a sváb és a német ajkú hagyományok ápolása, továbbéltetése. A település mindig is érzékeny volt nemzeti identitásának megőrzésére, amihez a mostani partnerkapcsolati szerződés megújítása is nagyban hozzájárul.