Körkép - Baumgartner Szilvia kozmetikus, sminkes, sminktetováló úgy látja, hogy tetoválónként részben eltérhet, ki mit tanácsol a vendégeknek azzal kapcsolatban, hogyan érdemes utólagosan ápolni a frissen elkészült tetoválást, de a főbb irányvonalak mindenképpen megegyeznek.

– A sminktetoválások utólagos gondozásának az alapjai hasonlóak. Az ajaktetoválás ápolása, mivel ebben az esetben a másik két típustól eltérő hámfelületről beszélünk, részben különbözik – tudtuk meg tőle. A szakember hozzátette: különösen az ajaktetoválásra igaz, hogy az elkészültét követően a tetovált terület megdagad, ám mindenkit megnyugtat: a duzzanat néhány nap elteltével lehúzódik.

– Hiába törekszik egy szakember a higiéniai előírások maximális betartására, ha azt otthon a vendégek már nem teszik meg. Könnyen elfertőződhet a friss tetoválás, ha piszkálják, vakargatják. Emellett az első napokban nagyon figyelni kell arra is, hogy a háziállatokat távol tartsuk a gyógyuló tetoválástól – figyelmeztet Szilvia, aki a tetoválás tisztán tartásával kapcsolatban is megosztotta velünk tapasztalatait. Fontos, hogy a tetoválást annak elhelyezkedésétől függetlenül a második naptól kezdve mosni kell! A szakember elmondta: mindig megnyugtatja a hozzá tetováltatni érkezőket, hogy az otthoni arcápolás során használt termékekkel bátran tisztíthatják a tetovált területet is. Arra kell csak ügyelni, hogy ezek a termékek ne tartalmazzanak bőrt fehérítő összetevőket és alkoholt, ugyanis ezek befolyással lehetnek a tetoválás végleges színére. Szilvia itt megjegyezte: a gyógyulás ideje alatt egy szájtetoválás esetében érdemes kerülni az alkoholos italok fogyasztását – szintén a fenti okból.

Vakargatni tilos, a második naptól pedig mosni kell

Baumgartner Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a tetoválást követő pár napban híg szövetnedv távozhat a felületről.

– Ettől nem kell megijedni, ez teljesen normális folyamat. Amennyiben megjelenik, egy tiszta, nedves vattával kell letörölni, de langyos vízzel és folyékony szappannal is le lehet mosni. Óvatosan, figyelve arra, hogy aztán teljesen szárazra törüljük meg. Erőltetni, kapargatni azonban semmi esetre sem szabad! A tetoválás harmadik napján vékony hártyaréteg keletkezik. Ennek mindig magától kell leválnia! Ugyanis ha erre rásegít a vendég, akkor sérülhet a tetoválása – fejtette ki Szilvia.

A szakember mindemellett felhívta a figyelmet az UV-védelemre: szerinte nyáron sem kell tartani a tetováláskészítéstől, csupán arra kell ügyelni, hogy a tetoválás gyógyulását követően rendszeresen használjunk minél magasabb faktorszámú fényvédőt a területen! A gyógyulási folyamat minden tetoválás esetében maximum hét nap alatt végbemegy.