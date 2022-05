Tegnap nem jól indult a napom. A rendkívül sűrű szerkesztőségi programot „promt” át kellett szerveznem. Igaz, ez bármikor benne van a pakliban. Ilyenkor azt gondolhatja az ember, hogyha siet, akkor minden gyorsabban megoldódik. Pedig nem így van. Amikor el akarsz indulni autóval, épp elállják az utad, így nem tudsz. Amikor a bankban akarsz egy tranzakciót lebonyolítani, épp akkor intézik az ügyeiket a legtöbben. Ha sietsz, akkor és ott fullad le a motor, amikor és ahol nem kéne. Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy „nem sietünk sehova”. Jó lenne, hogyha ezt nemcsak hirdetném, hanem alkalmaznám is. Meg is fogadtam a saját tanácsomat, és már vissza is vettem a tempóból.