Nem is lehetett volna stílusosabban kezdeni ezt az ünnepi műsort, mint a Queen együttes örökbecsű slágerének, a We are the champions című dalnak az akkordjaival. A színpadon vasváris diákok álltak mozdulatlanul, megszemélyesítve a különböző sportágakat. Ami nem is csoda, hiszen a Vasvári iskola a város sporttagozatos iskolája. Megjelent a színen a foci, a kézilabda, a jégkorong, az úszás, a torna, a kosárlabda allegóriája, miközben egy nagy kivetítőn az iskola eddigi történetének pillanatképei bukkantak fel fényképek formájában a kezdetektől egészen napjainkig.

A tökéletes kezdés után Kovács Erzsébet igazgatónő szólt az egybegyűltekhez, és köszöntötte a meghívott vendégeket, nyugdíjas vasváris tanárokat és nem utolsósorban a nézőteret megtöltő szülőket és hozzátartozókat. Meg is köszönte nekik, hogy ilyen nagy számban eljöttek, és a támogató jegyek megváltásával hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola udvarán felépülhessen egy új játszótér.

Mit is jelent vasvárisnak lenni? – tette fel a kérdést az igazgatónő. A tanulóknak, élsportolóknak nagyon sok munkát és gyakorlást, hogy jó eredményeket érjenek el mind az iskolapadban, mint a sportversenyeken. A szülőknek sok fejtörést, szervezést és támogatást, a pedagógusoknak pedig a hagyományok tiszteletét és ápolását, sok kihívást, de ugyanakkor szép feladatot. Hangsúlyozta, hogy éppen ezekért vasvárisnak lenni nagyon jó és különleges dolog, amit e nagy család tagjai mind átérezhetnek e gálaest alkalmával is.

A műsor a kis tornászok bemutatójával kezdődött, a gála első szakasza róluk szólt, a közönség hatalmas hálával fogadta a különböző torna- és gimnasztikaelemeket felvonultató előadásokat. Meglepetésvendég is került az olimpikon tornász Kovács Zsófia személyében, aki szintén vasváris diák volt, őt virággal és egy kisfilmmel köszöntötték. De persze nem csak a mozgás kapott főszerepet a műsorban, volt itt még próza, János vitéz modern köntösben sok humorral, hárfa és zongora előadás, sőt még népdal is. Zárásként hatalmas gyereksereg verődött össze a színpadon, hogy részletet adjon elő a korábbi Jerusalema tánckihívás mozzanataiból.

A jól megérdemelt tapsok begyűjtése után a diákok virággal köszöntötték felkészítő tanáraikat a színpadon, majd begördült egy hatalmas torta, rajta a 70-es számmal. Boldog születésnapot Vasvári iskola, még sokszor hetvenet!