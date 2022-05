Érdekes a világ, amit régen önfényezésnek mondtak, azt ma önmarketingnek hívják (nem a személyesmárka-építésre gondolok). Ez olyan hozzáállás, amikor valaki termékként fogja fel önmagát, aminek a piaci versenyben kell érvényesülnie. Meg akarja találni azt a piaci rést, ahová pozicionálhatja magát. Nem érdekli, hogy mihez ért, vagy milyen is valójában. Az ilyen ember ugyanis azt hiszi, hogy valaki nem azért került az általa irigyelt helyzetbe, mert a képességei, a kompetenciája alapján oda való, hanem mert ügyesen adta el magát. Akár ő is lehetne ott, ha nagyobb szerencséje van, és jobban menedzseli önmagát. Lássuk be, sajnos ez manapság gyakran működik is.