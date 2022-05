De térjünk vissza a kiindulási pontunkhoz, a palántákhoz! A kínálat szerint, aki az idén bármit szeretne a kiskertjében termeszteni, bizonyosan megteheti. A magyar háztartásokban használatos zöldségek mindegyike megtalálható. Ami tény, az áruk általában négy-ötszáz forint körül mozognak. Volt is egy idősebb hölgy, aki megjegyezte, évtizedek óta palántáról neveli a zöldségeket, de lehet, hogy az idén kihagyja.

Palántákból nincs hiány, az idén is azt ültethetünk a kiskertben, amit akarunk

Eper többféle, több országból, különböző áron kapható. Viszont az örömteli, hogy nem a külföldről behozott eper uralja a piacot, mert nagyon sok a magyar is. Igaz, drágább, mint az import, de azért mégiscsak a mi hazánkban ért meg. 1300 és 2400 forint között van kilója, de érdekes módon a drágább magyar iránt nagyobb a kereslet, mint a külföldiért.

Szabó István nagyvenyimi őstermelő, ebből adódóan csak a saját eprét árulja, elmondta, már januárban elkezdenek az eperrel foglalkozni. Van korai, közép- és kései érésű epre. Most még fóliás a gyümölcs, de hamarosan jön majd a szabadföldi. Június közepéig tudják így kitolni a szezont, majd jön a málna...

Visszatérve a görögdinnyére: szépek, illatosak, és mint korábban említettük, ízletesek is. Igaz, most még 850 forintot kell adnunk kilójáért.

Ugyancsak nem olcsó mulatság, de van! Ugyanis több helyen is találkozhattunk kovászolni való uborkával, 900 forint kilogrammja. De ne mondja senki, hogy nem nagyszerű érzés május elején uborkát kovászolni, és a vasárnapi ebédnél kitenni az asztalra: ez már idei!