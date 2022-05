A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 76 tantárgyból összesen 4819-en kezdték meg a 2022-es érettségi szezont május 2-án, hétfőn, a megyében.

Középszinten 53 vizsgahely­színen 129 vizsgabizottságban, emelt szinten összesen 7 vizsgahelyszínen 188 vizsgacsoportban zajlanak az írásbeli vizsgák. Városunkban a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményének tanulói, a Széchenyi István Gimnázium, a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikuma, illetve a Pannon Oktatási Központ és a Rosti Pál Gimnázium diákjai kezdték meg tegnap az érettségi vizsgákat.

A megyében az első napon magyar nyelv és irodalomból összesen 3087-en adtak számot tudásukból, közülük 87-en emelt szinten. Május 3-án, kedden a diákok a matematikával kapcsolatban bizonyíthatták be tudásukat az írásbeli vizsgákon. Utóbbi tantárgyból összesen 3181-en maturálnak, középszinten 3029-en, emelt szinten 152-en. Érdekesség, hogy matematikából angol nyelven is vizsgáznak a Fejér megyei végzősök, középszinten 44-en, emelt szinten 1 fő. Az idén történelemből középszinten 2809-en érettségiznek, emelt szinten 314-en. A középszinten érettségizők közül 44-en angol nyelven adnak számot a történelemtudásukról.

Angol nyelvből összesen 2980-an érettségiznek, ebből az emelt szintet 790-en választották. Érdekesség, hogy idén az ágazati szakmai és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyakból jelentősen megemelkedett az emelt szintű jelentkezések száma. Kínai, holland és portugál nyelvből egy-egy diák méreti meg magát emelt szinten. Az írásbeli vizsgák május 23-án fejeződnek be, a szóbeli érettségi pedig június 1-jétől 24-éig tart – adta hírül a Fejér Megyei Kormányhivatal a honlapján. A Fejér Megyei Kormányhivatalnál 1 fő Ukrajnából érkezett tanuló jelentkezett érettségi vizsgára. Ő a kormányhivatal által szervezett vizsgabizottságban kezdte meg középszinten 5 vizsgatárgyból az érettségit Székesfehérváron.