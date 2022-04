Minden év elején nagy a találgatás, vajon lesz-e gólya tavasszal a Piac téri fészekben? Várhatóan az idén is élettel telik meg a boglyalakás. Gólyáéknál elsőként a hím érkezik, hogy előkészítse, rendbe rakja a fészket. Pár nap után követi párját a tojó is, és együtt alakítják, csinosítgatják fészküket. A szemtanúk szerint nem volt egyszerű a fészekfoglalás, mert egy másik madárral kellett megküzdeni a helyért, írja a mezohir.info. Amint látható, mindig csak egy győz, ahogy Mezőfalván is történt. A településen egyébként nagy figyelem övezte mindig is a Piac téri gólyákat. Nagy szárazság idején a lakosság a térre kitett vödörből itatta és még békát is fogtak neki! Hogy milyen lesz a gólyák idei élete és a szaporulata, az még sok mindentől függ. Az időjárás egyelőre nem nagyon kedvez, de túléltek ők már nagyobb hideget és hóvihart is! Várhatóan a mezőfalvi madár párja, Sára is hamarosan megjön, és hangos kelepeléssel adják tudtára a széles környezetnek: valóban itt a tavasz!

Forrás: mezohir.info