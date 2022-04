Sok évvel ezelőtt a volt kolléganőm kezdett egy kilencvennapos diétába, aminek az volt a lényege, hogy minden napra meghatározta mi az az egy valami, amit aznap ehet, de azt korlátok nélkül. Ebben a körforgásban volt egy nap, amikor csak gyümölcsöt fogyaszthatott. Ezeken a napokon nem volt tanácsos hozzászólni. Őszintén vártuk a diéta leteltét. Egy másik volt kollégám karcsúságát úgy őrizte, hogy speciális „szendvicseket” készített magának. A recept a következő volt: végy két háztartási kekszet és tégy közé egy kis kocka étcsokit. Egy ismerősöm aszkéta módon tartotta magát ahhoz, hogy hét közben nem volt hajlandó enni, csak naponta egyszer, azt is csak a nap végén, a hétvége már korlátok nélkül telt.

Épp a minap hallottam valakiről, aki úgy diétázott, hogy minden nap csak töltött káposztát volt hajlandó enni. Egy idő után már annyira elege volt belőle, hogy egyre kevésbé kívánta, így egyre kevesebbet evett, ami végül is eredményt hozott számára. Vannak, akik a koplalásra esküsznek és még táborokat is szerveznek a közös éhezésre. A néhány napos étkezést követően 2-3 nap teljes böjt következik. Találkozhatunk villámdiétával is, ahol rendkívül alacsony napi kalóriabevitellel már egy nap alatt többkilós fogyást garantálnak. Néhány recepttel is segítik a diétánkat, ami 500–800 kalória között mozog naponta. A gyümölcskúra nem is enged mást, csak gyümölcsöt, de azt szigorúan kétóránként.

Hasonló receptet találhatunk tojással is, bár a tojás valódi „superfood”, garantáltan elmegy a kedvünk tőle egy időre. Az őrült diétákat a végtelenségig tudják egyesek fokozni, valóban a józan ész teljes hiányával. A XIX. század közepén az amerikai Horace Fletcher találta ki, hogy minden falatot percenként legalább százszor rágjanak meg, mielőtt lenyelik, igaz, az alapos rágás fontosságát ma is hangsúlyozzák. Szintén Amerikából indult az 1990- es években a freeganizmus: lényege az volt, hogy – a diéta mellett – a társadalom által termelt hulladékból szelektáltak, s hasznosították a kidobott élelmiszert. Ez a pazarlás ellen fellépő alternatív mozgalom is volt. A nagy tisztítókúrát még olyan celebek is alkalmazzák, mint Beyonce. Ennek extrém változataiban naponta kétszer – általában reggel és este – vesznek be hashajtót, és az éhségüket egy citromlével, csípős cayenne borssal és juharsziruppal készült szörppel csillapítják.

A Shangri-La diétát Seth Roberts pszichológia professzor találta ki. A diéta szerint, naponta kb. 100–400 kalória íztelen ételt kell enni a normál étkezések közötti időben. Ez lehet extra light olívaolaj naponta kétszer 1-2 evőkanállal vagy cukros víz. Az ízetlen ételt az étkezés előtt és utána egy órával kell lenyelni a fogyás érdekében. Roberts szerint az agyat meglepetésként éri, hogy íztelen vagy alig ízletes ételt eszünk. Ezzel a módszerrel becsapjuk az agyunkat és úgy ítéli meg, hogy éhezünk, ennek következtében pluszenergiákat szabadít fel, ami fogyáshoz vezet. A fényevők úgy tartják, hogy az élelmiszerre és vízre semmi szükség, a napfény és némi spiritualitás elég az életben maradáshoz, ami persze nem lehetséges. A XX. század végi testképkultuszban, amikor a modelleknek kötelező volt a kóros vékonyság, a szupermodellek bevallottan gyakran – hogy éhségüket csillapítsák és így súlyukat megtartsák – papír zsebkendőt ettek. Hasonló érthetetlen ötlet a szalagféreg-, a koffein-, cigaretta- vagy a vattapamacs- diéta. A fenti „diétákat” természetesen távolról sem javasoljuk senkinek!