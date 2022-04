Mert nézzük csak! „A bor és a csokoládé párosítása a legizgalmasabb gasztroélmények közé sorolható. Egy őszi estén nincs is jobb, mint egy pohár minőségi bor mellé néhány kocka csokit falatozni, és közben megfeledkezni a világ minden gondjáról. Viszonylag »új szerelem« a csoki és a bor találkozása, hiszen kapcsolatuk alig egy évtizedes. Épp erre hivatkozva sokan egyszerű marketingfogásnak vélik, holott a borban és a csokiban számtalan közös vonás található. Arról se feledkezzünk meg, hogy az alkohol és a csokoládé már évtizedek óta kiváló párost alkotnak, gondoljunk csak a konyakmeggyre vagy a whiskeyvel turbózott fehér forró csokira. És bár valóban nem könnyű megtalálni a tökéletes bor-csoki párosítást, higgyétek el, megéri a kísérletezést!” – olvashatjuk a besweet.hu honlapon.



Megtapasztalhatták a résztvevők, hogy a bor és a csokoládé párosítása milyen izgalmas ízélmény Fotó: Agárdy Csaba

Nos, ilyen kísérletezéssel próbálkozott az adonyi borrend is – tapasztalatból mondhatom, nagy sikerrel.

Kezdjük azzal, hogy milyen párosítások vártak a résztvevőkre. A menükártyán ez állt: birsalmás-gyömbéres bonbon és a Schmidt pince 2021-es vegyes fehérbora, barackos-marcipános bonbon és a Boldog pince 2021-es olaszrizlingje, narancsos trüffel bonbon és a Fónad-Pálfai pince 2021-es sárga muskotálya, szegfűszeges-konyakos bonbon és a Boldog pince 2021-es cserszegi fűszerese, mézes-krémes bonbon és a Klein Péter 2021-es irsai Olivérje, szilvás-marcipános bonbon és a Steinmann pince 2021-es cabernet sauvignon roséja, ribizlis bonbon és a Schmidt pince 2021-es kékfrankosa, meggyes bonbon és a Boldog pince 2021-es barrique merlotja, rumos-diós bonbon és a Schmidt pince 2020-as jégbora.



A kézműves bonbonokat Tischnerné Tóth Szilvia készítette és mutatta be, amíg a borokat azok „alkotói”. De mindenekelőtt a vendégeket Schmidt Attila, a borrend nagymestere köszöntötte, aki elmondta, ennek a kísérleti jelleggel szervezett különleges kóstolónak olyan népszerűsége volt, hogy több regisztrációt is vissza kellett utasítaniuk, szem előtt tartva a helyszín befogadóképességét, ami negyven fő. Aztán áttért az ötletgazdára, Tischnerné Tóth Szilviára, aki a januári Vince-vessző-vágáskor kapott ihletet, és akinek a bonbonok terén elért eredménye minden adonyi lakos számára ismert. A nagymester, valamint a borrend részéről Boldog Tamás ceremónia­mester és Szilvia sok-sok órát belefektetve igyekeztek harmonikus párosításokat alkotni a bonbonok és az adonyi borrend tagjai által felajánlott borok között. Utóbbit Schmidt Attila minden felajánlónak megköszönte, illetve a rendezvény támogatásáért a vendégasztal mellett helyet foglaló Orthné Horváth Marianna képviselő asszonynak mondott köszönetet. Kiemelte még, hogy szakértő is segíteni fogja a résztvevők „dolgát” Ulcz Adél személyében, aki elmondta: – 2009 óta foglalkozom bor- és csokoládékóstolással, és szeretnék néhány jó tanáccsal szolgálni azok számára, akik ebben még nem kellőképp járatosak. Minden esetben előbb a borból kortyoljunk, és csak utána vegyük a szánkba a bonbont. Majd ismét jöhet egy kis bor. Az egyes párosítások között mindenképpen fogyasszunk lehetőleg buborékos vizet, illetve néhány sós falatot.

Tóth Szilvia az esemény legelején, de az egyes kóstolók között is alapos beszámolót tartott, és nemcsak a különböző, az összejövetelen kóstolt bonbonokról, hanem a csokoládékészítés rejtelmeiről is. Aki odafigyelt, igen komoly információkhoz jutott a különböző ét-, tej-, fehér csokoládék, tortabevonók készítéséről, és arról, hogy alapjában mit nevezhetünk csokoládénak, és mit nem.



Schmidt Attila a kóstolások előtt mindenkit megkért arra, hogy a tapasztalataikat osszák meg a társasággal, aminek ezúttal a borrend összejöveteleihez viszonyítva az átlagosnál több volt a hölgytagja. Záporoztak is a megjegyzések, a kérdések, sőt az ötletek is azzal kapcsolatban, hogy melyik bonbont miként lehetne egy kicsit módosítani. (Tóth Szilvia ezeket az ajánlásokat jó szívvel fogadta.) Ami érdekes volt, hogy sokan sokféleképpen érezték az ízeket. Amiben viszont szinte teljes volt az egyetértés, hogy a meggyes bonbon barrique merlot-val való párosítása tökéletes választás.

Befejezésként jött a jégbor, ami huszonöt mustfokos szőlőből készült, emiatt nagyon édes volt. Viszont a rumos-diós bonbon után szinte száraznak lehetett érezni. Ami bizonyos, ezen az estén érdekes tapasztalatokat szerezhettek a csokoládét és a bort kedvelők egyaránt.

Még e sorok írója sem tartja most már annyira ördögtől valónak a bor és a csokoládé közös kóstolását.