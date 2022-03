Ez utóbbi mindig is szívügye volt a város előző vezetésének, célul tűzték ki, hogy a városlakók számára közkedvelt kikapcsolódási, turisztikai területté alakítsák eme csodás zöld­övezeti kincsünket, és ennek érdekében a lehetőségekhez mérten minden évben véghez vittek valamilyen fejlesztést itt. Emlékezzünk csak vissza, mikor 2009-től ismét megnyílt a fürdőzési lehetőség a szabadstrandon, rendbe tették a kempinget, hozzá szaunaparkot, faházakat építettek, és megkezdték a sziget környezetének szépítését is. Egyre több programot szerveztek ide, például az augusztus 20-i ünnepségeket, halászléfőző versenyt, strandröplabda-bajnokságot, és itt talált otthonra akkoriban a rockmaraton is. A Modern Városok Program egyik eleme volt a sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló projekt, amely magában foglalta egyebek között a sportpályák, a szabadtéri színpad és az egykori Remix épületének felújítását. Az előkészített tervekre támogatást nyertek el. A beruházás kivitelezése már a jelenlegi önkormányzati ciklusban kezdődhetett meg.

Pintér Tamás polgármester és Kálló Gergely ország­gyűlési képviselő a szerdai sajtótájékoztatón jelentették be, hogy elkészült a felújítás. Mint azt részletezték, a munka során a kivitelező igyekezett az eredeti vázszerkezetet megtartani. Akadálymentesített az épület, amelynek alsó szintjén két különálló büfét, a felső szintjén éttermet (rendezvénytermet) alakítottak ki, bútorzattal felszerelten. E vendéglátó helyiségek üzemeltetésére pályázatot ír ki a DVG Zrt. Bíznak benne, hogy idén nyáron már megnyithatnak az egységek. A projekt része volt az épülethez tartozó öltözők, mosdók felújítása, homokos sportpálya kialakítása, és hozzá százfős mobil lelátó telepítése.