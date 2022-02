Rácalmás – 2019-ben vásároltuk meg az épületet az egyháztól. Nem volt éppen jó állapotban, és akkor a teljes körű felújítás mellett döntöttünk. Egyrészt érdemes kiemelni, hogy ez Rácalmás település egyik legrégebbi háza, másrészt hosszú éveken át kulturális-közösségi térként funkcionált. Volt itt katolikus párok számára kialakított közösségi tér, táncház, könyvtár, adománygyűjtő hely és diszkó is. E hagyományt szeretnénk továbbvinni. Így a következő hónapokban kéthetente fellépőket is kínálunk az ízes vacsora mellé. Az üzletvezető Hegedűs Attila, aki egy rutinos szakember, közel húsz esztendőn át dolgozott a Kiskohászban, a konyhafőnök a többszörösen, nemzetközi szinten is díjazott séf, Berczeli Ferenc – mondta el lapunknak a tulajdonos, Györe Anikó, kiemelve: – Egy kicsit tegyük idézőjelbe a „magyaros” jelzőt, mert a konyhánk a hazai értékek megőrzése mellett munkálkodik, mégis bízunk abban, hogy tud majd újat mutatni az értő közönségnek.

Kulturális és gasztronómiai kalandokat is kínál vendégeinek az Almási Szalon Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Mellettünk ott a rácalmási kúria, egy kiváló étterem, mi ebben az üzleti lehetőség?

– Jogos a kérdés. Ha rövid távon gondolkozunk, akkor ebben nincs üzlet. Ám minket több szempont is vezérelt. Egyrészt, ha Rácalmás településen lesz egy átfogó és átgondolt turisztikai program, akkor már ennek a szalonnak abban helye van. Jó kapcsolatban állunk a szomszédos vállalkozókkal, és bízunk abban, hogy meg tudjuk mutatni Rác­almás értékeit: beszélhetünk itt az Ófaluról, a rácalmási Nagy-szigetről és számos más helyi nevezetességről is. Ezt akár fel lehet fűzni egy átfogó turisztikai programra is. Ha valaki ide akar jönni, az találhat itt szálláshelyet. Mi biztosítjuk a jó konyhát és a minőségi kulturális programot.

Györe Anikó tulajdonos bízik Rácalmás turisztikai vonzerejében

– A közösségi oldalakon február 17-re hirdették meg a hivatalos nyitást.

– Így van, ám már nyitva vagyunk. Büszkén mondhatom, hogy az utóbbi napokban telt házzal üzemeltünk, és a kulturális programjainkat is remekül fogadták a betérők. Számos biztatást kaptunk. A terveink szerint tavasszal megnyitjuk a szabadtéri színpadunkat is. Szeretnénk Rác­almás egyik kulturális bázisává válni.