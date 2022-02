Az NMI felhívásának célja: a közösségek újraindítása, fenntartása és az aktív közösségek élénkítése, újabbak építése, a hagyományok és a hagyományos mesterségek megőrzése, a nemzeti identitás erősítése.

A közművelődési intézet biztosítja a szakkörök lebonyolításához szükséges alapanyagokat, eszközöket, a szakkörvezetéshez szükséges felkészítést, továbbá szakmai segédanyagot, amely a szakköri tematikáját tartalmazza. A felhívás eredményeként a település hivatali épületeibe hetente egyszer bekúszik – a faluházban működő mézeskalács-készítő szakkörnek köszönhetően – az édes, fűszeres mézeskalácsos, otthoni szeretet illat. A foglalkozások az iskola felsős diákjainak bevonásával, heti rendszerességgel zajlanak.

A mézeskalács-szakkör foglalkozásain a mézeskalácstészta begyúrásával, a tészta nyújtásával és kisütésével, cukormáz készítésével, egyszerű figurák díszítésével, írókázással, mézes puszedlik készítésével ismerkednek a résztvevők. Kulcson kipróbált receptekkel dolgoznak. Már előre elkészített munkaterület, bemelegített sütő várja minden alkalommal a gyerekeket. Pontosan lepróbált struktúra szerint tevékenykednek, tudják, hogy egy kilogramm liszt felhasználásával gyúrt tésztát lehet egy iskolai óra ideje alatt, tehát 45 percben kisütni, díszíteni. A szakkörvezető a helyi könyvtáros és helyettes rendezvényszervező, Létay Ildikó.

Boldogan és hatalmas lendülettel nyújtanak, sütnek és díszítenek, még a fiúk is

– Nagy örömmel fogadtam el az új kihívást, és kezdtem foglalkozni a szakkörvezetéssel is. Egyrészről azért, mert az iskolai helyhiány miatt itt a faluházban délelőttönként általában tanulni szoktak a gyerekek több-kevesebb lelkesedéssel. Most a szakkörnek köszönhetően boldogan és hatalmas lendülettel nyújtanak, sütnek, díszítenek, még a fiúk is. Ezt nagyon jó látni. Különben pedig eredendően cukrász a szakmám, ezért egyáltalán nem áll messze tőlem, sőt kifejezetten kedvelem az édes kreatív gasztronómiát. Nagy örömöt és óriási energiafröccsöt okoz mindnyájunknak a mézeskalácssütés alkotó folyamata. Ugyanakkor valóban jó látni, hogy az átlagostól eltérő tevékenység során a kapcsolatok megszilárdulnak, vagy újak születnek. Például a hivatali dolgozók és a pedagógusok, vagy akár a résztvevő gyerekek között is – monda el kérdésünkre Létay Ildikó.

Ha ideje engedi, a polgármester, Jobb Gyula is szívesen van a gyerekek között.

– Gyerekpárti vagyok polgármesterként és magánemberként, apa és nagyapaként is. Mindent megteszek, hogy a település ügyeit is a fiatalok és a családok érdekei szerint irányítsam. Nagyon kedvelem a finom édességet, de az itt készült kalácsok bizony nagyon szépek is. Mindenkit arra biztatok, hogy merjen kipróbálni új dolgokat, és ezeket a finom mézeskalácsokat pedig kóstoljuk meg majd együtt a hétvégi kolbásztöltő és disznótoros versenyen – fejtette ki véleményét Jobb Gyula.

A kulcsi Fekete István Általános Iskola tanára, Balassa Kremmer Beáta is aktív közreműködője a konyhai folyamatoknak.

– Az iskolai munka során csak technikaórán vannak háztartási ismeretek. Akkor van mód kicsit belelátni bizonyos konyhatechnológiai folyamatokba. Ezért mi nagyon megörültünk, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget – fűzte a témához a tanárnő.

A mézeskalácsozás sikerén felbuzdulva a faluház közművelődési szakembere már az újabb szakkört tervezi. Az NMI biztosította lehetőségek közül vesszőfonó, nemezelő, gyöngyfűző, hímző, vagy csipkeverő ismeretek megszerzésére van még lehetőségük.