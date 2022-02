Emberemlékezet óta nagy hangsúlyt fektetnek a házasságra. Bár napjainkra ez az intézmény is megreformálódott, és talán egyesek számára már avíttnak is tűnhet, mégis sokan vallják, hogy ez a fajta összetartozás a társas kötődés legmagasabb szintje.

Balázsnak és feleségének, Barbarának egybehangzó a véleménye, hogy a házasság a tisztelet és az összetartozás fontosságának a kifejezése.

– Számomra a házasságban egy családdá válunk, ami egy sokkal bensőségesebb érzés és a partnerkapcsolat is egy magasabb szintet ér el meséli Barbara.

Egy kapcsolatot működtetni is kell. Számukra alapvető fontosságú az őszinteség, a jó kommunikáció, hogy mindent meg tudjanak beszélni. Balázs hangsúlyozta a partnerséget is mindenben, és természetesen az intimitás is ide tartozik.

Barbara szerint a házasságban ugyan szükség van egyfajta alkalmazkodásra, de nem szabad feladnunk önmagunkat, mert csak így leszünk képesek együtt tovább fejlődni.

Mikor azt kérdezem, mit adott számukra a házasság, Balázs határozottan állítja, számára nem volt éles váltás.

– Inkább egy folyamat volt az életemben, mert mielőtt elvettem Barbarát el akartam venni, miután elvettem meg jó ötletnek tartottam, hogy megtettem. Ez pontosan ugyanahhoz a személyhez és korrektúrához tartozik.

Barbarának viszont már határvonalat jelentett. Gyermekként arról álmodozott, hogy egy szép napon megérkezik az életébe az igaz szerelem.

– Az esküvővel ez a kislánykori vágyam valósult meg azon a júliusi napon. Másnap a nászútra már ezzel a beteljesült álommal a lelkemben indulhattam el.

Több szempontból is érzi a házasélet előnyeit.

– Nekem, mint nőnek, érzelmi biztonságot is nyújt. Egy házasságból kilépni is nehezebb, ott az ember jobban átgondolja a nézeteltéréseket, egy házasságot meg akar menteni. A társadalmi megítélés is fontos, sokkal nagyobb tisztelet övez napjainkban is egy férjezett nőt vagy egy nős férfit. Ez a fajta megbecsülés számomra is fontos.

Barbara és Balázs, Székesfehérvár Forrás: Család

Hajmási Attila, mint mondja, már régóta házas. A családot, a családon belüli kapcsolatokat, az általuk nyújtott biztonságot tartotta mindig fontosnak és úgy gondolta, hogy a családalapításnak ez az alap köve.

– Ez természetes volt, hogy ennek így kell záródnia.

A szeretet, a szerelem, a másik fél elfogadása, ami szerinte elengedhetetlen egy kapcsolatban.

–Elvárás volt a szülők részéről, nem volt divat együtt élni, főleg falun, és persze a szerelem is motivált.

Kiss Márta, aki már hosszú ideje a második házasságában él, nem hiszi, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Első házassága – ami 20 évig tartott – rácáfolt erre. Kell a megértés, hogy az értékrend egyforma legyen, egyformán gondolkozzunk, és lássuk a világot.

– A második házasságomban élek és tapasztalatból mondom, hogy az ellentétek, ha vonzzák is egymást, semmiképp sem tartják együtt. Annyit várjunk a másik embertől, amennyit mi is adni tudunk.

Élete társától mindent megkap, ami fontos számára. Harmónia, nyugalom, szeretet.

– Az a szeretet, amit a gyermekeimtől kapok, egészen más, mint amit a párom nyújt.