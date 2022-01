Szőkéné Kovács Éva és férje, Szőke József fogadott bennünket a boltban, és vezettek körbe a belsőleg megújult, árukészletben is gazdag üzlettérben. A beszélgetést aztán az irodában folytattuk.

– 2021 februárjában zárt be a bolt. Azon a nyáron vásároltuk meg a helyiséget, és mintegy négy hónapos felújítási-előkészületi munka után tavaly november 17-én nyitottunk ki – idézte fel a házaspár.

A magyar tulajdonú CBA-üzletlánc tagjaként viszik tovább ezt az üzletet, ám a bolt nevében mindenképpen szerették volna megőrizni a régi elnevezését, azt, hogy Karát.

– Ezzel szeretnénk tisztelegni egyrészt Laci bácsi munkássága előtt, másrészt a köztudatban is így maradt meg az emberekben – hangsúlyozta Éva. Ő bizony sokak számára ismerős lehet. A kereskedelemben tanult, egy kis kitérőt leszámítva mindig is ezen a pályán dolgozott, ahogy ő fogalmazott, ez az ő útja. Alkalmazottként, majd műszakvezetőként sokáig a Kőműves utcai élelmiszerbolt csapatát erősítette. Aztán úgy hozta az élet, hogy lehetőség adódott az előző főnökétől átvenni egy Béke városrészben lévő kisboltot. Ekkor kezdte el a szakmai tapasztalatait saját vállalkozásában kamatoztatni, 2014-től vezeti ezt az üzletet. 2017-ben újabb mérföldkő következett, a Váci utcai élelmiszerbolt vezetésébe is belevágott, ezt már a CBA-hálózat kötelékében. A legújabb kihívásba 2021 novemberében vágtak bele férjével együtt, ez a Karát ABC.

– Szívügyemnek, kötelességemnek érzem, hogy magyar emberként magyar üzlethálózathoz tartozzunk – tette hozzá a tulajdonos.

Arról is szólt, hogy munkájában szereti a kihívásokat, ám ehhez szükség van a család támogatására is. Férjével immáron 34 éve alkotnak egy párt, az élet minden területén társai egymásnak. Szerencsés időben történtek meg a fordulópontok is, hiszen alkalmazottként kellő idő jutott a gyermekeik nevelésére. Most, amikor már a fiaik is szárnyaikat bontogatják az életben, a vállalkozásra tudják fordítani az energiát. A három bolt pedig ad mindig elég feladatot, intéznivalót.

– Jómagam inkább kereskedő vagyok – feleli mosolyogva Éva, majd folytatja: – Minden munkakörben voltam, így vezetőként ismerem a dolgozói oldalt, ennek tükrében fordulok feléjük is.

Természetesen ha kell, a mai napig beállok eladónak, pénztárosnak, raktárosnak, amit éppen az adódó helyzet megkíván.

Arról is beszéltünk, hogy manapság egy kisebb üzletnek nehéz felvennie a versenyt a multikkal. Viszont a családias környezet, a személyes kapcsolatok, a rugalmasság és a vevőközpontúság az, ami az ő oldalukat erősíti.

– Azt szeretnénk, ha ezt éreznék a vásárlók is. Úgy gondolom, hogy a vevőkkel tisztelettel kell bánni, őértük vagyunk, és igyekszünk maximálisan kiszolgálni az igényeiket. Ehhez a CBA-tól megkapjuk a hátteret, áruellátottságban nincs hiányunk. A vállalkozásomban lévő alkalmazottaknak köszönet az eddigi kitartó munkájukért, és köszönet azoknak a vásárlóknak, akik eddig is hűségesek voltak hozzánk! – mondta Éva.