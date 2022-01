A január amúgy sem arról híres, hogy a kereskedelemben, így a piacokon is óriási lenne a forgalom. De a mostani kellemetlen, hideg, szeles időjárás alaposan meglátszódott a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. Árus is kevés volt, de vásárló még kevesebb. Még az olyan standok is üresen álltak, amelyekről elképzelhetetlen volt korábban, hogy a „gazdája” ne legyen ott a piacon, főleg egy péntek délelőtti napon. Most azonban több ilyet is tapasztaltunk. A kevés stand ellenére mindenki bevásárolhatott hétvégére, hiszen zöldségek és gyümölcsök voltak a kínálatban, a húsboltok meg teli voltak áruval. Ami talán érdekességnek számít, hogy még két helyen is lehetett szaloncukrot kapni. Az egyik árus ezzel kapcsolatban azt mondta, azért még most is fogyogat.

Ha a káposzta foltosodik, akkor már baj van, nem szabad kipakolni

Ebben az időben felmerült a kérdés, vajon a zöldségek, a gyümölcsök nem fagynak-e meg? A válasz egyöntetű volt, ha folyamatosan mínusz tíz fok alatt van a hőmérséklet, akkor már nem szabad kipakolni, ezt egyébként a káposzta jelzi, mert amikor a káposzta elkezd foltosodni, már baj van. Még meglepőbb volt az, amikor kiderült, hogy például a mandarin milyen jól bírja a hideget, és annak ellenére, hogy déligyümölcs, annak a meleggel van gondja. Ugyanis a magas cukortartalma miatt hamar elkezd rothadni.

A füstölt húst árulóknak az időjárás nem oszt, nem szoroz, hiszen ezek a termékek bírják a hideget és a meleget is. Bár a nagy hőség annak sem tesz jót, hiszen akkor elkezdi zsírját ereszteni, így könnyebben kiszárad. Az egyik füstölthús-árust, amikor arról kérdeztük, milyen a forgalom ebben az időben, annyit mondott, reggel nyolc és tíz között elfogadható, utána viszont megáll az élet. Bizonyságul a hurkásládáját mutatta, ami még teli volt, pedig addigra (fél tizenkettő körül jártunk a piacon) már üres szokott lenni. Az idővel kapcsolatban pedig annyit említett, nem kegyes, de ő úgy fel van öltözve, ha most elesne, biztosan nem ütné meg magát.