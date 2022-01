A pandémia miatt 2020-ban a versenyt nem tudták megrendezni, amit nagyon sajnálok. Ebben az időszakban nem tétlenkedtem, mert a továbbtanulásra koncentráltam, hiszen a középiskolai felvételi ott állt még előttem. Mivel kéttannyelvű iskolába szerettem volna jelentkezni, azért az iskolai eredményeimnek nagyon jóknak kellett lenniük, mesélt a szépségverseny előtti időszakról Lilla. Gyerekkori álmom volt, hogy jégkorongozzak, a tanulmányaim miatt sajnos nem jutott rá időm. Megbeszéltem a szüleimmel, ha bejutok abba a középiskolába, ahova a legjobban szeretnék menni, akkor járhatok edzésekre. Most már igazolt sportoló vagyok és az Angels csapatában játszom. A lovaglás továbbra is az életem része maradt, ezt a sportot is ugyanúgy szeretem, mint korábban.

Fotók: Nicolas Delafreya

A La Burrata Mozzarella és a Miss Hungary szépségverseny kampányarcának kértek fel, amire boldogan igent mondtam. A reklámforgatás és a fotózás nagyon jó hangulatban telt, jól éreztem magam, sok tapasztalatot szereztem. Nemzetközi stábbal dolgoztam, hiszen az olasz szponzor, a francia kreatív rendező, a fotós és a magyar reklámfilmes egyedi ötlete tette izgalmassá a közös munkát. Az elkészült reklámanyagot sajtókonferencián mutatták be először, majd a Miss Hungary szépségverseny reklámfelületein az én arcom fogadta a vendégeket, emlékezett vissza Lilla. A sajtótájékoztatón különleges élményben volt részem, mozzarella sajtot formázhattam kézzel, nem is gondoltam volna, hogy mennyi mindent lehet belőle készíteni, elefántot és gyűrűt is alkottunk belőle. A szépségverseny döntője előtti este gálavacsorára voltunk hivatalosak, ahol találkozhattam a versenyzőkkel. A döntő napján egész nap a helyszínen tartózkodtunk, segítettük a terem díszítésben, lélekben ott voltunk a lányokkal.

Ott voltam velük az öltözőben, miközben lázasan készültek a versenyre, bíztattam őket. Nagyon tetszett, hogy a történelmi helyszín szelleméhez igazodva konzervatív, elegáns és látványos bemutató volt, összegezte Lilla a döntő eseményeit. Megfogott, hogy a Gödöllői Királyi Kastélyhoz méltóan nem volt fürdőruhás bemutató, szakítottak az előző évek hagyományával. A jövőbeli tervekről csak annyit árult el, hogy most a tanulás az első számára, ha adódik olyan lehetőség, akkor élni fog vele.