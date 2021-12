– A járványhelyzet miatt tavaly számos fontos, a közösség­építést szolgáló adventi program elmaradt. Ekkor határoztam el kollégáimmal, hogy életre hívjuk az adventi számvadászatot. Tavaly és idén is gyorsan elfogytak a számok. A csatlakozók vállalták, hogy a számok mellett kicsit feldíszítik otthonaikat, többen vendéglátással is készültek, készülnek. Fontos, hogy olyan emberek is találkoznak ezeken az estéken, akik egyébként nem is köszönnének egymásnak az utcán. Területileg nem osztottuk be a számokat, arra figyeltünk, hogy utcánként hetente egy-egy szám legyen. Örömteli, hogy a régi rác­almásiak éppen úgy szívükön viselik e kezdeményezést, mint a frissen, a közelmúltban beköltözők. Remekül indult az idei adventi akció, és bízom benne, hogy e lendület december 24-ig kitart. Ezúton is arra biztatok minden rácalmásit, hogy ha ideje engedi, esténként induljon útnak, és találja meg az aktuális számot és portát. A szükséges információk elérhetők a Jankovich-kúria hivatalos Facebook-oldalán.

A házigazdák: Varga Jánosné, Slett Józsefné és Varga János – örömmel várták a betérőket

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap