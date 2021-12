A Városháza tér, vagyis a főtér megépítésének esete sem volt könnyű. Évekig vitáztak arról a szakemberek, a politikusok, hogyan nézzen ki, ezért az elkészülte mindig csúszott. Az első variáció a monumentalitásról szólt. Óratorony, ezerfős kultúrház és egy ötméteres Sztálin-szobor lett volna a főtér meghatározó eleme. 1953-ban azután megváltozott a terv, az óratorony helyett tanácsházát akartak építeni, itt lett volna a múzeum, a könyvtár, a kultúrház és egy megnagyobbított pártház is. Az 1954-es újabb tervezet volt az utolsó szocreál, de ekkorra elfogyott a pénz, és az építkezés leállt, lelassult. 1956-ban Weinerék visszatértek a modernizmushoz, sőt, egy olyan elképesztő lépést tettek, hogy a Sztálin-szobor helyére országzászlót helyeztek volna el. Nem is annyira a Sztálin-szobor eltávolítása volt a váratlan, hiszen ekkor már a diktátor halott volt, hanem az országzászló, mivel jóval később sem erőltették a szocializmusban a nemzeti jelképek elhelyezését a közterületeken. A főtérrel kapcsolatban több terv készült, ezeket kivetítőn láthattuk is, és megállapítható, látványosak voltak, és azt is, hogy végül a legpuritánabb, a legjellegtelenebb épült meg.