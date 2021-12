Mindjárt a nyakunkon a karácsony, mondta a minap egy kedves ismerősöm. Majd nagyot sóhajtva hozzátette, hogy az erre félretett pénzt fel tudná használni más célra is. De ezt az összeget erre szánta, ezt már nem is bánja, győzködte magát. Sokkal inkább gond, hogy kinek mit vegyen. A családi szabályt már évekkel ezelőtt felállították. E szerint a felnőtt testvérek és azok házastársai nem kapnak ajándékot egymástól karácsonykor. Sőt, abban is megállapodtak, hogy egy ennél kicsit bővebb körben, a születés- és névnapokat össznépi családi napon ünneplik meg. Arról most egy szót se, hogy mit kapjon a legjobb barát és/vagy barátnő.