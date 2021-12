A pályaorientációs napon önismereti workshopot is tartottak pszichológusok segítségével. Ennek lényeg az volt, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, hogy mire a legalkalmasabbak. Háromszázötven tanuló vett részt az egész délelőtt tartó programon, ahol több előadást is meghallgathattak, megismerhettek több egyetemet, és ami még fontosabb, hogy a különböző karok is bemutatkoztak.