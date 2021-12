Dunaföldváron erre az időszakra is a lehető legjobban használták ki a gyönyörű történelmi örökségüket, a vár udvarát. Szabó Oszkár plébános ezúttal is a tőle ismert hittel és barátsággal köszöntötte az egybegyűlteket. A derűs hangulatot tovább fokozta a Beszédes József Általános Iskola hatodikosainak, majd az óvó néniknek a ragyogó produkciója. A kis szünet után a színpadra lépő Szekeres Adrienn pedig elvarázsolta a hálás és „vízálló” közönséget. A gyermekeknek fűtött és fölszerelt álomkuckót nyitott a Levendula Művészeti Iskola, ahol művészek is segítették a kézműveskedést. A nyári napfényt a méhészsátor termékei idézték ízeikben. A vendéglátást a kertbarátok és a máltások biztosították, díjmentesen.