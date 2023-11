A dunaföldvári származású Gallai Kitti Melitta a TV2 Párharc című műsorában szerepel, melynek legújabb részében próbára tették a bátorságát, azonban legyőzte félelmét, állta a sarat és teljesítette a feladatot.

"Szerintem nem okozok meglepetést, ha azt mondom nem ez volt a kedvenc játékom a @tv2parharc során, de ilyen sok félelmemmel, csodálkozom, hogy bevállaltam. Aztán a rám eső feladatot meg is csináltam, mert teljesen kikapcsoltam a gondolataimat. Lehet most nem voltunk a legjobbak, de én akkor is nagyon büszke vagyok az egész csapatra!

Hajrá cowgirl-ök és cowboy-ok!!"