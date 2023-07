Az együttes csapatkapitánya, Keszthelyi Rita a nyolcadik vb-jén ugrott medencében, ezzel egyedüli magyar rekorderré lépett elő Stieber Mercédeszt és Takács Orsolyát megelőzve. A 31 éves világklasszis - akit a zárónegyedben cserével kiállítottak - négy góllal segítette a csapatot.

Bíró Attila együttese kedden a házigazda japánokkal, csütörtökön pedig az új-zélandiakkal találkozik és a ha papírformát igazolva nyer, akkor csoportlesőként közvetlenül a negyeddöntőbe jut.

Eredmény:

női vízilabdatorna, D csoport, 1. forduló:

Magyarország–Kanada 11–10 (5–3, 2–2, 1–2, 3–3)

--------------------------------------------

gólszerzők: Keszthelyi 4, Gurisatti 2, Vályi, Máté, Garda, Leimeter, Szilágyi 1-1, illetve Crevier, Lemay-Lavoie, Browne, La Roche 2-2, Paul, McKelvey 1-1

Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Mahieu, Máté, Keszthelyi, Garda - cserék: Parkes, Leimeter, Rybanska, Faragó, Gurisatti

A magyar és a kanadai csapat a világbajnoki felkészülés során találkozott egymással, egy hónappal ezelőtt Montrealban a magyarok - az államvizsgája miatt hiányzó Keszthelyi Rita nélkül is - könnyedén, 13-7-re diadalmaskodtak. A magyar válogatott 1986 óta csupán háromszor nem találkozott a kanadaiakkal a vb-ken, a 12 összecsapásból hetet megnyert, ötször kikapott, ezek közül a legfájóbb talán a 2017-es világbajnokság negyeddöntője volt, amikor a Margitszigeten nyertek a tengerentúliak.

A találkozó első gólját úgy tűnt, a kanadaiak szerzik, ám a bírók videón visszanézték az azt megelőző magyar helyzetet, és kiderült, Vályi Vanda lövése átment a képzeletbeli gólvonalon. Ritkán látható módon a második gólnál is igénybe kellett venni a technológiát, de ez is magyar gólt jelzett, Máté Zsuzsanna közeli húzása emberelőnyből csorgott be. A kanadaiak egy gyönyörű centergóllal szépítettek, de a túloldalon azonnal jött a válasz: Keszthelyi Rita "Itt vagyok!" kiáltással kérte el villámgyorsan a labdát fórból, és zúdított a hálóba. A kanadaiak két emberelőnyből szerzett találattal egyenlítettek, de Keszthelyi újabb "épphogy" góljával ismét a zöld dresszben és fehér sapkában játszó magyarok kerültek előnybe, Gurisatti Gréta pedig fórból állította vissza a kétgólos különbséget.