A horgászbotja után ment a vízbe, ezért halhatott meg egy férfi Devecseren. Az 50 év körüli áldozatra órákkal később az ismerősei találtak rá. A mesterséges tó egyébként nagyon veszélyes, hirtelen mélyül, többek szerint is ezt nem mérte fel jól a férfi - írja a tenyek.hu.

Mint ismert, a vörösiszap emlékhelyen három látványtavat alakítottak ki, ahol táblákkal is jelzik, hogy horgászni és fürödni tilos. Mindezt önkormányzati rendelet is tiltja. A veol.hu úgy tudja, hogy a férfi ott horgászott, amikor beleesett a botja a vízbe, ezért ugrott be a vízbe, de nem tudott úszni.

Varga Tamás, a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke azt mondta, vasárnap este kapták a riasztás, hogy egy embert látnak a tóban. A helyszínen már kinn volt a rendőrség, az illetőt a devecseri és az ajkai tűzoltók emelték ki a vízből - írta a veol.hu.