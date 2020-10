Szakemberhiánnyal és a megrendelések elmaradásával küzdenek az építőipari cégek

Az építőipari cégek 60 százaléka a szakemberhiányt, 41 százaléka pedig a megrendelések hiányát tartja üzleti tevékenysége legfőbb akadályának – derült ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) felméréséből.

A megkérdezett 400 építőipari kivitelező, tervező vállalkozás 48 százaléka számolt be arról, hogy árbevételük csökkent az első fél évben az előző hat hónaphoz képest, míg 23 százalékuk stagnálást, 29 százalékuk pedig növekedést jelzett – számol be az MTI.

A szokásos évközi konjunktúra felmérést szeptemberben a koronavírus okozta helyzetértékelő kérdésekkel is kiegészítették. Ezek alapján megállapították, hogy az ágazatban elvétve előfordulnak járványos megbetegedések, a vírus terjedése azonban a tervezési és kivitelezési munkát nem akadályozta.

A kivitelezéseken foglalkoztatott külföldi munkavállalók a járvány első lefutását követően visszajöttek Magyarországra és szeptemberben is folytatták a munkát. A magyar munkavállalók külföldi elhelyezkedése miatt azonban az ÉVOSZ szerint az építőiparban továbbra is szakmunkás- és mérnökhiány van.

Az is problémát jelent, hogy az építési-beruházási közbeszerzési piacon 2020 első nyolc hónapjában a közbeszerzések száma az előző évi 57 százalékára esett vissza, értékben pedig csak a 76 százalékát éri el.

Hozzátették, hogy nyáron tovább lassult a teljesítésigazolások kiadása és a számlabefogadásoké, mindez az állami, az önkormányzati és a magánmegrendelői körben végzett munkáknál is jellemző volt. Szeptemberben romlott a vállalkozások likviditási helyzete: a mikro- és kisvállalkozói körben nőtt azoknak a száma, akik nem képesek a munkák előfinanszírozására.

Ezért az ÉVOSZ továbbra is azt kéri, hogy az állami és önkormányzati szerződéseknél az államkincstár 15 munkanapon belül fizesse ki a számlákat.

Nehezíti a helyzetet, hogy az egészségügyi intézkedések, szervezési költségek növekedése és a verseny erősödése miatt romlott a vállalkozások árbevételarányos jövedelmezősége is.

Az ÉVOSZ szerint a járvány két hulláma között megélénkült a lakásépítés és a lakásfelújítási részpiac. A szerződéskötés nélküli munkavégzés továbbra is utóbbinál fordul elő legtöbbször, ezért az ÉVOSZ még mindig szorgalmazza, hogy a lakásfelújításoknál a megrendelő kapjon áfa-visszaigénylési lehetőséget, a felújítási számlák áfatartalmának 50 százalékára, maximum 3 millió forintig. Ez szerintük a piac tisztulását, a tisztességes verseny erősödését is szolgálná egyben.

