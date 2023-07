Szebeni István 2002-2008 között volt először a TV2 műsorvezetője. Akkoriban többek között a Magellán és az Aktív házigazdája volt. 2016-ban tért vissza a médiavállalathoz, ahol a Mokka műsorvezetője lett. 2017 februárjában távozott a csatorna reggeli műsorából és a Tények egyik arca lett. Az év végén pedig másodszor is elkerült a TV2 Csoporttól. 2019 tavaszán újra visszatért a médiavállalathoz, ahol ismét a Tények egyik házigazdája lett. Úgy néz ki azonban, hogy most harmadszor is távozott a tévétársaságtól - írja a sorozatwiki.

A Tények műsorvezetőjének távozása már több mint egy hónapja történt, de a felek mostanáig egyáltalán nem jelentették be a közönségnek.

A TV2 Csoport azóta megerősítette a Media1-nek Szebeni István távozásának hírét. Azt közölték, hogy a hírműsorokat a meglévő műsorvezető csapat tagjai vezetik tovább, arra azonban nem tértek ki, hogy ki kezdeményezte a szerződésbontást, és mi az oka a híradós távozásának.