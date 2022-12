Roberto Martínez a lefújás után belga újságíróknak még azt mondta, nem ez a megfelelő alkalom a jövőjéről való beszélgetésnek – de minden jel szerint tizenöt perccel később már eljött ennek is az ideje. A rövidzárlatot jelzi, hogy a belga szövetség előbb úgy tweetelte a távozás bejelentését, hogy a döntés már a világbajnokság előtt megszületett, ám ez a poszt kisvártatva eltűnt, és az újabb (lásd lent) már nem tartalmazza ezt a megjegyzést.

Azért öleltem meg annyi embert a lefújás után, mert ez volt az utolsó mérkőzésem – mondta kissé elszoruló torokkal Roberto Martínez a sajtótájékoztatón. – Hat évet töltöttem itt, hosszú távú terven dolgoztunk, sokakkal kerültem szoros kapcsolatba, talán érthetőek az érzelmek… Nagy élmény volt, megtisztelő feladat. Létrehoztunk valamit, és bár sokan tornagyőzelmekben mérik egy örökség értékét, én ezt másként látom. Alighanem a vérbeli szurkolók is elismerik, amit ez a generáció letett az asztalra. A játékosok nagyon magasra tették a mércét, olyan közösséget alkottak, amelyben a fiataloknak van mit tanulniuk.”

Martínez sietett hangsúlyozni, hogy nem klasszikus lemondásról van szó, már a torna előtt meghozta a döntését – noha belga sajtóhírek szerint tárgyalt a szövetséggel a hosszabbításról.

„Ez nem lemondás, mindig is ez volt a terv. A 2018-as világbajnokság után sok klubtól kaptam ajánlatot, de fontosnak tartottam a hűséget, és be akartam fejezni a munkát. De most lejár a szerződésem.”