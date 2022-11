A labdarúgó-vb rajtja előtt a sorozat egyik esélyesének a szakemberek és szurkolók is az argentin válogatottat tartották. Ez nem véletlen, hiszen a dél-amerikai együttes a tornát megelőző harminchat mérkőzésen nem kapott ki. Sokan úgy gondolták, pluszmotivációt jelenthet számukra az is, hogy a csapatkapitány, Lionel Messi búcsúját emlékezetessé tegyék. A Szaúd-Arábia elleni mérkőzés azonban nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult. Az első félidőben még nem volt különösebb gond, hiszen Messi tizenegyesével vezetett az argentin csapat. A szünet után azonban a „kissé” lazább hozzáállásuknak köszönhetően alaposan felborult a papírforma. A szaúdiak öt perc alatt kétszer is bevették Martínez kapuját.

A folytatásban már egyszerűen nem hibázhatnak, különben elbúcsúznak

Ez volt az a pillanat, amikor a semleges néző tudta, látványos játékra a továbbiakban nem számíthat. Az előnyben lévő Szaúd-Arábia a következő – a nem kevés hosszabbítással együtt – bő háromnegyed órában hősiesen védekezett. Játékosai nem kímélték sem maguk, sem az ellenfél testi épségét, ami hat sárga lapot jelentett számukra. Mentalitásukra jellemző, a hosszabbításban kapusuk egy mentésnél saját csapattársát térdelte fejbe, akit hordágyon kellett levinni. Ez az önfeláldozó harcmodor azonban történetük talán legnagyobb sikerét eredményezte. Az argentinok tehát fájó vereséggel kezdték a csoportkört, ami azt jelenti, a folytatásban Lengyelország és Mexikó ellen már egyszerűen nem hibázhatnak. Ellenkező esetben gyorsan elbúcsúzhatnak világbajnoki álmaiktól.