Rekordösszeg gyűlt össze a Jónak lenni jó kampány alatt

– mondta el Siklósi Beatrix projektvezető, az M5 kulturális csatorna igazgatója hétfő reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorának közös interjújában.

– jegyezte meg.

Hozzátette: vasárnap estig csak telefonhívások által 60 millió forint gyűlt össze, egy hívás 500 forintot támogatást jelent – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy köszöni az árverésre bocsájtott tárgyak licitálóinak a támogatást és a közmédia munkatársainak a munkáját.

Siklósi Beatrix felidézte, hogy

vasárnap a közmédia műsorvezetői telefonon is fogadták a felajánlásokat, a beszélgetések során kiderült, hogy az adakozók közül sokan maguk is koraszülöttek voltak vagy a gyerekeik azok, így közvetlenül is érintve érezték magukat a témában.