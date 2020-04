Hétfőtől mindennap közös otthoni tornára hívja a nézőket a közmédia

Gyógytornászok segítenek majd minden korosztálynak.

Közös otthoni tornára buzdítja a nézőket a közmédia. Hétfőtől Mozogj otthon! címmel gyógytornászok tízperces napi adásokban mozgatják meg az otthon ragadt nézőközönséget a közmédia több csatornáján – közölte a közmédia PR- és kommunikációs vezetője pénteken.

Fürst-Borsos Ádám közleményében azt írta: fiatal felnőttek, idősebbek, és gyerekek is bekapcsolódhatnak a tornázásba, hiszen a műsor minden korosztálynak szól.

A járványügyi helyzetben egészségünk megőrzése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres mozgás, ezért a közmédia április 6-ától napi rendszerességgel sugároz képzett szakemberek által vezetett tornagyakorlatokat. A közmédia fontosnak tartja, hogy az oktatási tartalmakat kibővítse a testnevelésórákkal, hogy ne csak a szellemi, hanem a fizikai fejlődésben is segítse az otthonukban tartózkodó gyermekeket, diákokat és a felnőtteket is

– közölte.

A gyógytornászok csak olyan gyakorlatokat mutatnak be, amelyek figyelembe veszik a legidősebbek lehetőségeit is, de a fiataloknak is hasznosak és érdekesek. A gyakorlatsorok tehát mindenkinek szólnak, és szűk helyen is elvégezhetők – jelezte.

A Mozogj otthon! adásai több csatornán is láthatók lesznek: a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M5 is sugározni fogja; hétfőtől minden napszakban elérhetők lesznek a közmédia tévécsatornáin, és megtekinthetők a Mediaklikk.hu oldalon.

