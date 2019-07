Védje szervezetét hőség idején!

A nyár beköszöntével gyakran a kánikula is megérkezik.

Amennyiben három egymást követő napon a napi középhőmérséklet 25 Celsius fok fölé emelkedik, másodfokú; legalább három napon át tartó, 27 Celsius fok feletti napi középhőmérséklet esetén pedig harmadfokú hőségriasztást ad ki az országos tiszti főorvos. A külső hőmérséklet ilyen mértékű emelkedése fokozott környezet-egészségügyi kockázatot hordoz magában. A hőség szempontjából leginkább érzékeny lakossági csoportok a csecsemők és kisgyermekek, az idősek, továbbá a krónikus megbetegedésben szenvedők, a következőkben felsorolt tanácsokat azonban mindenki számára ajánlott betartani.

A meleg napokon különösen fontos a megfelelő mennyiségű, rendszeres folyadékbevitel. Mindenképpen részesítsük előnyben a csapvizet, ásványvizet, gyógyteákat, gyümölcsleveket, táplálkozásunkban a zöldségeket, gyümölcsöket, leveseket, salátákat. Kerüljük azokat az italokat, amelyek sok koffeint, alkoholt és a nagyobb mennyiségű cukrot tartalmaznak. Minden életkorban javasolt a szellős, könnyű, lehetőleg világos színű ruházat. Amennyiben a szabadban tartózkodunk, óvjuk fejünket a napsugárzástól nyári kalappal vagy sapkával. Gondoljunk bőrünk megfelelő védelmére naptej használatával, szemünket is óvjuk napszemüveggel.

Délelőtt 11 óra és délután 3 óra közötti időszakban semmiképpen se tartózkodjunk kint a tűző napon. A kánikulai napokban próbáljunk naponta néhány órát hűvös, mérsékelten légkondicionált helyiségben eltölteni, testünket időnként langyos vízzel lehűteni.

Sportolást, egyéb nagyobb fizikai igénybevételt igénylő tevékenységet lehetőség szerint a kora reggeli vagy az esti órákban végezzünk, és figyeljünk a fokozott folyadékbevitelre.

Idős emberek, betegek esetében enyhe rosszullét esetén is kérjük ki az orvos vagy az ápoló tanácsát. Keringési rendszerre ható gyógyszerek esetében az adagolás módosítása is szükségessé válhat, természetesen ebben az esetben is a kezelőorvos előírása szerint járjunk el.