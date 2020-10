Nem panaszkodhatunk, széles a választék a piacon

Nem panaszkodhatunk, a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon széles a választék, és az árak sem rugaszkodtak el nagyon a „valóságtól”. Nyáron e téren rosszabb volt a helyzet.

Gyümölcs- és zöldségpiacról beszélünk, de ha az ember kilátogatott a dunaújvárosi piacra, feltűnhetett neki, mennyire sok a virág. Gyönyörű szép árvácskák 160 forintért voltak kaphatók, és kérdésünkre a szakembertől megtudtuk, hogy az árvácskát igenis ilyenkor érdemes ültetni, áttelel, majd nyár elejéig virágzik.

Egyre közelebb vagyunk a mindenszentekhez és a halottak napjához. Ennek jelei a piacon is láthatóak, hiszen rengeteg sírvirágot, koszorút kínálnak. Az árak eltérőek: 650-től 3500 forintig vehetünk egy koszorút. Hogy miért lepi el már most a piacot a sok temetőbe való virág, arra azt a választ kaptuk, hogy sokan nem tudnak halottak napján ellátogatni a szeretteik sírjához, sokaknak távolra kell utazni, ezért már most beindult a tisztelgés az elhunytak előtt.

És akkor vessük szemünket a gyümölcsökre! Rengeteg szőlő van a piacon 400-tól 1000 forintig. Ha azt nézzük, hogy nyár végén, ősz elején sokkal magasabbak voltak az árak, nem panaszkodhatunk. Klasszikus őszi gyümölcsnek tarthatjuk az almát és a körtét, sokan ezekből bespájzolnak, egész télire valót vásárolnak. Az alma 300-tól 460 forintig vásárolható, a körte (ami egész évben nagyon magasan tartotta az árát) is „megszelídült”, már 340 forintért is kaphatunk egy kilót, és nem is rossz minőségűt.

Amivel nem bírni, az az őszibarack, ami továbbra is 800 és 1000 forint körül mozog kilónként. Üde színfolt, hogy megjelentek a befőttesüvegben eltett savanyúságok, ínycsiklandozóak és nem is drágák: egy normál befőttes­üvegben vásárolható finomságokat már 500 forintért is megkaphatunk.