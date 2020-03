Ne a kutyát, macskát fertőtlenítse!

A mostani, járványveszélyes időszakban sokan a kisállataikért is aggódnak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Megnyugtatásukra közöljük dr. Képes György állatorvos tájékoztatását: „Mai tudományos tények alapján a hazánkban általánosan háziállatként tartott állatfajok (beleértve természetesen a kutyákat és a macskákat is) nem terjesztik aktív módon az emberek járványos koronavírusos megbetegedését (COVID-19) kiváltó kórokozót. Az emberek nem a háziállataiktól kapják el a járványt, és fordítva, a mai ismeretek szerint az emberi megbetegedést kiváltó vírus nem betegíti meg a háziállatainkat.”

Elsősorban a kutyatartók figyelmét hívja még fel Képes György arra, hogy nyakunkon van a koronavírus ellenére az ebek időszerű, úgynevezett összevezetéses veszettség elleni védőoltása. Egyelőre nem tudnak az állatorvosok országos, kamara javasolja a tervezett oltások elhalasztását. A koronavírus-fertőzés terjedésében az emberek egymás közötti közvetlen érintkezése és a cseppfertőzés (köhögés, tüsszögés) a legfőbb tényező. Ezért kérik, ha valaki lázas, légzőszervi panaszai vannak (köhög, náthás), vagy járványügyi szempontból fertőzöttnek minősül, ne vigye az összevezetéses védőoltásra a kutyáját, kérjen meg arra más, egészséges személyt. A járvány lezajlásáig az idősebb állattartó saját érdekében kerülje az ebek összevezetésének helyszínét, vigye más a kutyáját oda. A felvezetett ebet minél kevesebben kísérjék, csak annyian, ahányan a fizikai lefogására elegendőek. Az oltási helyszínen a lehető legkevesebb időt töltsék, az oltás és az előírt adminisztráció után hagyják el helyszínt. Oltásra várakozva kerüljék a fizikai kapcsolatot, érintést, fizikai üdvözlést (kézfogás) más állattartókkal és a védőoltásban segédkezőkkel.

Dr. Bodolai György hatósági állatorvos mindezeket kiegészítendő hozzáteszi: kutya, macska vagy más háziállat sétáltatása közben is legyenek körültekintők. Ha például leállnak olyan állattartóval beszélgetni, aki hordozza a vírust, és az átkerül az állat szőrére, akkor ott megtapadhat, akár életben is maradhat egy ideig. Az állatra nézve ez veszélytelen, de így akár otthon, simogatás közben megfertőződhet a gazdi. A kutyasétáltatók tartsanak tisztes távolságot egymástól. Az állatok szőrét nem nagyon lehet fertőtleníteni, mert a fertőtlenítő szer tartalmazhat olyan anyagot, ami allergiás reakciót vált ki az állatnál, továbbá egy kutya bundáját szinte képtelenség átitatni fertőtlenítővel, és le is nyalhatja azt az állat. Tehát ne az állat fertőtlenítésén gondolkodjunk, hanem tartsuk be az emberi érintkezés szabályait kisállatunk sétáltatása közben.