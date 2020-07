Ma és holnap lehet regisztrálni a bicajokat

Ingyenes kerékpár-regisztrációs (BikeSafe) lehetőség lesz a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság parkolójában.

A regisztráció július 29-én és 30-án 9-től 15 óráig Dunaújváros, Szent György út 1. szám alatt a kapitányság parkolójában lesz. A rend­őrség munkatársai minden érdeklődőt várnak a helyszínen.

A regisztráció során a rend­őrök rögzítik a kerékpár adatait – szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek – majd fényképfelvételeket is készítenek azokról – írja a rendőrség hivatalos honlapja. Közlik azt is, hogy a program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik információi egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük. A regisztrációhoz vigyék magukkal a kerékpárt, személyazonosító igazolványt illetve a kerékpár tulajdonjogát igazoló iratot, amennyiben van (kerékpáros igazolvány, számla, nyugta, blokk, garanciajegy, adásvételi szerződés).