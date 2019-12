Dietetikussal a karácsonyi rosszullét ellen

Nincs karácsony Kevin nélkül? Sokkal inkább nincs karácsony evés nélkül.

A karácsony, az ajándékozás és a nagy családi összeborulások mellett a vállalhatatlan mennyiségű étel (ital) elfogyasztásának időszaka.

Nehéz ilyenkor annak a bizonyos „belső hangnak” az útmutatását alapul venni, amely először még halkan, majd egyre erélyesebben szól ránk: „ne egyél többet” (az én esetemben ez a belső hang korábban külső volt, és anyának hívták). Pedig nagy hasznát vennénk, ha önmérsékletet tanúsítanánk, és nem úgy élnénk meg az ünnepeket, mint egy véget nem érő lucullusi lakomát, amely végén önmagunktól elborzadva állunk a tükör előtt, és értetlenül bámulunk a mérlegre, azt kérdezgetve magunktól: „Mennyi?!”

Azért, hogy a fent vázolt utópia ne váljon kényelmetlen valósággá, hallgassunk a szakemberre. Esetünkben Dávid Bettina dietetikusra.

– Jellemző erre az időszakra, hogy nagy mennyiségeket, nehezen emészthető, magas energia-, zsír- és cukortartalmú ételeket fogyasztunk. Próbáljuk megtalálni az arany középutat, ami azt jelenti, hogy egy napra bőven elegendő egy nehezebb étel is. Ilyenkor is próbálunk sokszor keveset enni, így az emésztés könnyebben tud zajlani.

A karácsonyi menüben nem kötelező ragaszkodni a hagyományos, zsíros ételekhez. A halászléhez ehetünk teljes kiőrlésű kenyeret, elég egy tányérral ennünk, lehetőleg ne zsíros pontyból készüljön.

A halászlé után nem szükségszerű rántott halat enni, pláne nem kötelező sült krumplit választani hozzá. Helyette egy sütőzacskóban sült pulykamell/pulykacomb, párolt gyümölccsel vagy zöldségpürével (pl. zellerpüré, karfiolpüré, sütőtökpüré stb.) kiváló választás lehet. Célszerű a rizs-, tészta-, burgonyaköretek mennyiségét csökkenteni, és zöldséggel pótolni, így kevesebb energiát fogyasztunk.

Desszert és az alkohol

Karácsonykor rengeteg édességet eszünk. A fogyókúrázók és a cukorbetegek számára jó választás a hozzáadott cukrot nem tartalmazó, diabetikus szaloncukor, ebből egy-két szemet nyugodtan elfogyaszthatnak. A sütemények közül célszerű olyat választani, amelyek gyümölcsöket, illetve tejtermékeket tartalmaznak (pl. almás-fahéjas piskóta, túrós-meggyes felfújt).

– Jó tanács, hogy az egész napot ne töltsük olyan asztalnál, ami tele van ennivalóval, mert akarva-akaratlanul is enni fogunk belőle jóval többször, mint ahányszor akkor ennénk, ha nincs szem előtt. Amin a leginkább spórolni tudunk, hogy nem iszunk cukros üdítőket, így is épp elég cukrot viszünk be a szervezetünkbe. Fogyasszunk vizet, teát, kávét hozzáadott cukor nélkül. Az alkoholfogyasztás is jellemzi a karácsonyt, és főleg a szilvesztert. Fontos, hogy ne essünk túlzásba! Tartsunk mértéket, törekedjünk arra, hogy az ajánlott alkoholmennyiséget ne (sokkal) lépjük túl, valamint, hogy kellő mennyiségű vizet fogyasszunk az alkohol mellé.