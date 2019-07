A nyaralás alatt is kellhet gyógyszer

Idén nyáron a családdal külföldi utazást tervezünk. Különösen aggódom, hiszen gyerekekkel megyünk.

Szeretnék felkészülni a „legrosszabbra”, mivel egy nem várt betegség, rosszullét tönkre teheti az egész pihenést. Melyek azok a leggyakrabban használt készítmények, amelyeket mindenképp tanácsos magunkkal vinnünk egy külföldi út során? Az egyik legfontosabb az általános fájdalom- és lázcsillapító. Ezenkívül hasmenés és hányás kezelésére szolgáló készítmény is legyen a táskánkban, és ajánlatos magunkkal vinni rovarcsípés megelőzésére és kezelésére használható termékeket is. A nyári időszakban bőrünk védelmében elengedhetetlen a magas fényvédő faktorszámmal rendelkező naptej, és ne feledkezzünk meg az esetleges napégés kezeléséről sem. A gyógykezelés alatt állóknak a rendszeresen szedett gyógyszereikre nem kell engedélyt kérniük az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban.

Tehát abban az esetben, ha valaki ide tervez nyaralást, nincs szükség külön igazolás beszerzésére. Ha mégis hosszabb időre tervezi utazását, vagy nem EGT-tagállamba készül, és több gyógyszert is szed párhuzamosan, vényköteles gyógyszerei tekintetében a beteg kérésére a háziorvosa állít ki igazolást. Ha érinti ez a probléma, mindenképp konzultáljon az utazás előtt háziorvosával! Bizonyos országok megtilthatják egyes gyógyszerek be- és kivitelét országaikból/országaikba – erről az adott ország konzulátusa tud felvilágosítást adni. Fontos tudnivaló, hogy ha repülővel utazunk, akkor folyékony gyógyszerekből maximum 100 millilitert vihetünk fel a kézi poggyászban. Ez alól kivétel, ha krónikus betegségben szenvedünk és egészégügyi szempontból nélkülözhetetlen. Tehát egy adag inzulin vagy egy asztmapipa természetesen ott lehet a betegnél a fedélzeten. Csak annyi a dolga, hogy ezeket a gyógyszereket külön jelentse be a reptér biztonsági szolgálatánál.

Az unióban felírt gyógyszerreceptek mindegyik EUtagállamban érvényesek. Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában a magyar állampolgárok is ugyanolyan egészségügyi ellátásra jogosultak, mint az adott országban egészségbiztosítással rendelkezők. Ráadásul európai egészségbiztosítási kártyával ugyanazért a gyógyszerért nem kell többet fizetnie, mint a helyi, biztosítottnak minősülő lakosoknak. Utazás előtt feltétlenül szükséges a célország konzulátusán tájékozódni a helyi előírásokról és lehetőségekről. Bár egy laikus számára nem egyszerű, hiszen a legtöbben nem ismerik a gyógyszereket a hatóanyagok szempontjából, de aki külföldön konkrét gyógyszert keres, annak azt javaslom, hogy inkább a hatóanyagok alapján kérjen gyógyszert. Ez sok szempontból egyszerűbb, hiszen előfordulhat, hogy az adott országban nem forgalmazzák a keresett készítményt, nem is ismeri a patikus, de a hatóanyag alapján már megtalálhatja egy változatát vagy hasonló készítményt. Külföldön is forduljanak bizalommal a gyógyszerészhez! Ha utazás előtt biztosra akar menni, kérje ki gyógyszerésze és háziorvosa tanácsát is a témában! (Forrás: Szimpatika.hu)