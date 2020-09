A kutyás gazdik 3 rossz szokása

Míg a kutyákat régen csak házőrzésre, mondhatni “haszonállatként” tartották, addig szerencsére mára már fejlődött annyit a kutyatartás kultúrája, hogy sokan családtagként tekintenek négylábú kedvencükre. Azonban a lelkes gazdik is képesek túlzásokba esni, és olyan hibákat elkövetni a kutyatartásban, mellyel akaratlanul is rosszat tehetnek kedvencüknek.

A következetesség hiánya

Attól még, mert valaki imádja a kutyáját, nem jelenti azt, hogy mindent meg kell engednie neki. Bundás kedvenceinknek is szükségük van olyan egyértelmű és szigorú szabályokra, melyeknek a betartását megköveteljük tőlük. Ha nem vagyunk elég következetesek a nevelés során, akkor a kutyus bizony előbb-utóbb a fejünkre nő, és csak azért sem hallgat majd ránk.

A parancsszavakra való reagálás a legalapvetőbb dolog, amit egy kutyának tudnia kell. Természetesen nem kell rögtön cirkuszi trükkökre gondolni, de igenis fontos, hogy az eb hallgasson a nevére, valamint bármikor, azonnal végrehajtsa az “ül”, “gyere ide”, “fekszik”, “marad”, parancsokat, illetve ne hagyja figyelmen kívül a “nem szabad,” “fúj” vagy az egyéb tiltó szavakat sem.

Ha pedig a kutya rosszat tett, például szétrágott egy cipőt, vagy szobatisztasága ellenére mégis rendszeresen a lakásban végzi a dolgát, akkor ne dőljünk be a bűnbánó tekintetnek. Szidjuk le mérges, határozott hangsúllyal, olyan módon, hogy ő is tudja, miért kapta a dorgálást. Utána pedig egy kis ideig semmi simogatás vagy jutalomfalat, hadd érezze, hogy haragszunk rá. Viszont bármit is követett el az eb, sose bántalmazzuk fizikailag!

A nem megfelelő etetés

Eljött a vacsoraidő, a család helyet foglal az asztalnál. Azonban alighogy leültünk, megjelenik az éhenkórász kutyus is, aki felugrálva igyekszik néhány falatot kunyerálni. Ilyenkor ismét fontos a következetesség, ha ugyanis engedünk neki, azzal egy olyan rossz szokást alakítunk ki benne, amit nagyon nehéz lesz majd kinevelni belőle!

Ha nyugodtan szeretnénk étkezni az asztalnál, akkor világosan adjuk a kutya tudtára, hogy a mi ételünk számára nem opció. Egyébként sem ajánlott házi koszttal etetni kedvencünket, ugyanis az emberi fogyasztásra szánt étel neki többet árt, mint használ. Helyette próbálkozzunk például a Kutyakajas.hu Webáruházban kapható minőségi Happy Dog eledelekkel, melyekben minden olyan fontos tápanyag megtalálható, amire az ebnek szüksége van.

A kevés fizikai aktivitás

Akárcsak az embernek, a kutyának is rendszeres mozgásra van szüksége ahhoz, hogy ne hízzon el, és megőrizze az egészségét.

Egy kertes házban ez könnyebben kivitelezhető, de néha így is el kell vinni a kutyát sétálni, hogy megismerje a kerítésen kívüli világot is. Ráadásul egyedül az udvarban is unatkozik, ezért ott is rendszeresen foglalkoznunk kell vele.

A lakásban élő ebnek sem elég, ha csak a ház elé visszük le annyi időre, hogy elvégezze a dolgát. Neki is igénye van a mozgásra, játékra és az új helyek felfedezésére.