Antwerpenben az előttünk álló jó pár nap alatt több lehetőség is adódik a kvótaszerzésre. A Magyar Torna Szövetség tájékoztatója ennek módjait ismertette.

Csapatban eddig 3-3 nemzet harcolta ki az olimpiai részvételt. A nőknél az Egyesült Államok, Anglia és Kanada, a férfiaknál pedig Kína, Japán és Anglia biztos ötkarikás induló. A mostani világbajnokságon megváltja párizsi repülőjegyét az a csapat, amely a legjobb tizenkettőben végez. Ez azt jelenti, hogy a már kvótásokon túl (e nemzetek jó eséllyel ott lesznek a 12-ben), kilenc csapat (ötfős együttesek) indulási joga talál gazdára.

A 13., 14. és 15. helyen záró nemzetek egy egyéni ötkarikás kvótával gazdagodnak, ez nem név szerinti lesz, tehát hogy ezeket ki kapja, a nemzeti szövetségek döntik el később. Ugyancsak olimpiai indulási jogot lehet szerezni Antwerpenben az egyéni összetett döntő során. Nyolc férfi, tizennégy nő lesz olimpikon, akik a korábbi kritériumok alapján – a csapat tagjaként – még nem harcolták ki azt, hogy ott legyenek Párizsban. Fontos, hogy itt nemzetenként egy tornászról van szó, és ez név szerinti kijutásnak számít.

Az utolsó esély a belgiumi vb-n a szerenkénti döntőknél lesz. Hat férfi és négy nő mondhatja el magáról ez alapján, hogy képviselheti hazáját a 2024-es olimpián, minden szerenkénti fináléban egy kvalifikációt osztanak ki, ha az első nyolc helyezett szerzett már olimpiai részvételt, akkor az átszáll az egyéni összetett döntős helyezettre. Természetesen ez a kvótaszerzési szabály is csak azokra vonatkozik, akik a fenti lehetőségek egyikén sem szereztek kvalifikációt.

A honi szövetség a legfontosabbnak a csapat kvótaszerzését tűzte ki, amire már elég régen volt utoljára példa, a nők esetében 1996-ban. A dunaújvárosi válogatott kerettagokkal az indulás előtt, és még Kovács Zsófia sajnálatos sérülése előtt beszélgettünk.

Czifra Lili úgy várhatja a vb-t, hogy előtte az országos bajnokságon élete első felnőtt egyéni összetett aranyérmét nyerte, a szerenkénti finálékban pedig még két elsőséget szerzett. Talajon holtversenyben lett első Mayer Grétával.

– Elsőéves felnőtt vagyok, fantasztikus, hogy részt vehetek a vb-n. Titkon reménykedtem benne, hogy csapattag lehetek, de még akkor sem mondtam ki magamnak, hogy biztos, amikor megnyertem az összetettet. Csak, amikor keretet hirdettek, és persze óriási boldogság volt. Nagyon várom a versenyt, amiért rengeteget dolgoztunk. Nekem nem volt kérdés, hogy a csapatért küzdök, nem tudom azt mondani, bármit is át kellene állítani ezért a fejemben – mondta az indulás előtt.

Hozzátette, jó állapotban és formában érzi magát. Tisztában van vele, a szereplés egyben felelősség is, de mentálisan is erősnek gondolja magát, de ha kell, akkor ebben is segítik, támogatják egymást, és persze, szintén ott lesz az edzőjük, Trenka János.

Mayer Gréta, aki az ob-n a talaj mellett ugrásban lett első, arról beszélt, szintén nagyon várja már a megmérettetést, és ha egy éve azt mondjuk neki, ott lesz a világbajnokságon, akkor bizony megmosolyogja a felvetést.

– Nem gondoltam, hogy így sikerül felnőnünk Kovács Zsófia mellé, a csoportunkból Makai Lillával ketten maradtunk. Úgy érzem, az elmúlt pár hétben egészen jó formában voltam, tényleg, minden edzés jól ment. Persze, akadtak rosszabb napok is, de szerencsére abból nem volt sok. A magyar bajnokság remek felkészülési állomás volt, nekem nagyon sokat segített, mert mindkét napján sikeres gyakorlatokat tudtam bemutatni. Nem is izgultam, higgadtan tudtam versenyezni. A vb-vel kapcsolatban már ha csak arra gondolok, hogy ott fogok állni, kicsit izgulok, de mostanában ezeket nagyon jól le tudom küzdeni magamban, és úgy kezdek hozzá a gyakorlatokhoz, mintha csak edzésen lennék.

A vb-n biztosra kell menni a gyakorlatokkal, de persze ki kell hozni magunkból a maximumot. Figyeljük a riválisokat, de tényleg próbálok csak a saját dolgommal foglalkozni, hogy sikeresek lehessünk, mert tudjuk, milyen lehetőség előtt áll a női torna.