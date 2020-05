Bambuszhiány miatt visszaküld két óriáspandát egy kanadai állatkert

Az állatkert légi úton, Kínából szerzi be a bambuszt, ám a járvány miatt leállt a légiforgalom, és nem tudják beszerezni a szükséges élelmet.

A kanadai Calgary-i Állatkert visszaküld két óriáspandát Kínába, mivel nem tud számukra elegendő bambuszt biztosítani a koronavírus-járvány következményeként.

Az állatkert légi úton, Kínából szerzi be a bambuszt, ám mint közölték, a járvány miatt leállt a légiforgalom, és nem tudják beszerezni a szükséges élelmet.

A két óriáspanda, Er Shun és Da Mao egy Kanadával kötött tízéves megállapodás szerint 2023-ig élhetett volna Kanadában, de az állatkert úgy döntött, korábban hazaküldi a veszélyeztetett fajhoz tartozó állatokat.

A pandák tápláléka szinte kizárólag friss bambuszból áll, és egy panda naponta 40 kilogramm bambuszt fogyaszt. Az állatkert megpróbált más forrásokból bambuszhoz jutni, de számos logisztikai nehézségbe ütközött. Attól is tartottak, hogy ha hirtelen elapadnak az új források, a pandák teljesen élelem nélkül maradnak.

Az állatkert arról is beszámolt, hogy jó ideje próbálják szaporodásra bírni a pandapárt, és végül éppen most, a járvány miatt elrendelt karantén alatt sikerült. Ezért is fontosnak tartják, hogy a pandák visszatérjenek Kínába, ahol nyugodt körülmények között élhetnek tovább és biztosított az ellátásuk.

Clément Lanthier, az állatkert igazgatója hangsúlyozta, hogy nehéz döntés volt, de az állatok jólétét tartották szem előtt.

Er Shun és Da Mao 2014-ben érkezett Kanadába, öt évet töltöttek a Torontói Állatkertben, majd 2018 márciusában két bocsukkal Calgaryba kerültek. A kölyköket már visszavitték Kínába.

Lanthier elmondta, hogy a pandák hazaszállítását néhány hete kezdték szervezni, jelenleg a szükséges engedélyekre várnak, amelyeket a héten kaphatnak meg.

Az óriáspandák a Föld legritkább állatai közé tartoznak. Vadon 1864 példány él belőlük. Kína a „pandadiplomácia” keretében hosszú évek óta ad kölcsön óriáspandákat külföldi állatkerteknek.