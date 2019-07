Ütős telefon, nagyon nyerő áron: Xiaomi Mi 9T

Mint ismert, a Xiaomi Mi 9T a Redmi K20 európai alteregója, a gyártó Mi 9 és a Mi 9 SE közé pozícionált mindentudó, egyedi üdvöskéje, talán az utóbbi idők legjobban várt Xiaomi modellje.

Valamit tudhat, mert szinte kikezdhetetlen telefon, valóban versenyképes árazással, amiből már több mint egymilliót adtak el.

A neve csupa rejtély

Ott kezdődik, hogy a Xiaomi-t nagyjából „saomi”-nak kell ejteni, bár az egészen pontos kiejtés ide kattintva hallható.

Továbbá nehéz a gyár logikáját követni, mert ha le akarják választani a Redmi szériát új almárkaként (mint a Huawei a Honort), és el is kezdik kiadni az önálló Redmi telefonokat (például Redmi 7), akkor miért nevezik át Mi 9T-re Európában a Redmi K20-at? Talán így jobban átjön, hogy felsőkategóriás készüléket kínálnak?

Mert egyébként olyan remek árazású, mint a Huawei, vagy éppen a OnePlus volt hajdanában…

Hogy néz már ki

Nem éppen a légies és kecses jelzők illenek rá, cserében viszont nagyon egyben van, robusztus és remek az összeszerelés: inkább férfiak kezébe illik.

Aki ódzkodik a nagyméretű készülékektől, inkább egy Mi 9 SE-t szerezzen be, az kompaktabb méretű. A hátlap üveg, ami alatt színváltozattól függően látszódó színátmenetes borítás van, így fényben nagyon érdekes látványt produkál.

Divatos jellegzetessége, hogy a 20 MP-es szelfikamera nem a kijelző fölött van, hanem beépítették a készülékház tetejébe, és egy motor tolja ki és húzza be, amikor szükség van rá.

Ez a Mi Mix 3-ban alkalmazott kicsúsztatásos módszerhez hasonlóan feltűnő, nagyon menő megoldás.

A kameramodul oldalára és tetejére színes LED is került, ami egyben értesítési fényként is funkcionál. A kameramozgáshoz többféle hanghatást beállíthatunk: ezzel ha kell, még jobban felhívhatjuk az emberek figyelmét, hogy itt valami nem éppen szokványos dolog történik.

Aki a megbízhatóság miatt aggódna: a gyártó szerint 300 000 nyitást és csukást lazán kibír, ami 100 szelfi/nappal számolva 8 évig elég. Ennyi idő alatt biztosan elhasználódnak a telefon egyéb komponensei is, úgyhogy nem a kamerán fog múlni, hogy lecseréljük-e.

A kamera megoldása miatt a SIM tálcát a készülék aljára kellett száműzni, ide két darab nano SIM-et tehetünk, amik akár egyszerre is 4G képesek, micro SD kártyát viszont nem fogad. A SIM tálca miatt nincs sztereó(nak álcázott) hangszóró sem, csak a jobb oldalon találunk hangkeltőt.

Ez jó hangosan, viszont nem túl szépen szól. Mélyekből semmi nincs, a magasak élesek, magas hangerőnél bántja a fület.

A Type-C csatlakozó ellenére 3.5 mm-es jack dugót is találunk a készüléken, ami nagyon sokunk számára örömhír, és erős érv a Mi 9T mellett. Infraport viszont nem került rá, tehát nem tudjuk vele távirányítani a légkondit vagy a TV-t. Ennél azért nagyobb baj lenne az NFC hiánya, de az szerencsére van, így simán lehet mobillal fizetni.

A monitort nagyon odatették

A kijelző kiváló, nagy fényerő, gyönyörű színek és éles kép jellemzi a 6,39 colos, FHD+ felbontású AMOLED panelt. Egyáltalán nincs notch, és a kávák is szinte elhanyagolhatók, úgyhogy egy közel teljes előlapnyi kijelzőt kapunk, ami (megint csak a Mi Mix 3-hoz hasonlóan) hatalmasat dob az úgynevezett felhasználói élményen.

Ebből fakadóan a képernyőarány nyújtott (19,5:9), ami elsőre furcsa, de hamar megszokható, és az alkalmazások is egész jól lekezelik. Az AMOLED-nek hála van Always on display funkció, ami azt jelenti, hogy lezárt képernyő mellett is mutatja az időt és az értesítéseket, ezzel pedig szinte semmi energiát nem használ, mivel az AMOLED nem fogyaszt a fekete szín megjelenítéséhez.

Az akkumulátor 4000 mAh-s, ami a Redmi Note széria jellemzője, és ezeknél a készülékeknél 2-3 napos üzemidőt is ki lehet hozni belőle. Meglepetésre az erősebb hardver ellenére a Mi 9T-nél 2,5 nap simán adott, ami nagyon szép üzemidő, elmondható, hogy takarékos a vas és a kijelző is.

Vezeték nélküli töltést ugyan nem tud, de kábelen QC 3.0 gyorstöltés kompatibilis, amit a gyári töltővel is élvezhetünk. Így akár egy és negyed óra alatt feltöltehető lemerült állapotból a készülék, tehát valóban gyors.

És még a motorháztető alatt

A Mi 9T-ben a Qualcomm friss és ropogós új SoC-ja, a Snapdragon 730 dolgozik, ami egy felső-középkategóriás chip, tehát bőven elég minden feladat ellátására. Az Android 9 alapú MIUI 10-zel remek partnert alkotnak, minden nagyon pörgős és gyors. Még néhány új funkció is adott, így a sötét téma és a vészhelyzeti segélyhívó. Utóbbival egy előre beállított személyt riaszthatunk a bajban a bekapcsológomb meghatározott nyomogatásával.

A készülék minden elérhető verziójában 6 GB RAM található, csak a háttértár változó (64 vagy 128 GB). Ha 4K-ban tervezünk sokat videózni, érdemes a nagyobbat venni, hiszen micro SD kártyát nem tudunk használni.

Ennyi RAM-mal tökéletesen megy a multitasking is, nem zárogatja be lépten-nyomon a háttérben lévő alkalmazásokat. Antutuban közel 215 000 pontra teljesített, tehát nincs ligában a rekorddöntögető mobilokkal, de erre talán nincs is mindenkinek szüksége. A mindennapi feladatokat, beleértve a gaminget is tökéletesen végrehajtja. Az Iron Blade-nél nemigen ismerünk hardverigényesebb játékot, és az is tökéletesen futott.

Rejtőzködő gombokkal, ahogy ma kell

Ahhoz, hogy notch nélkül, ilyen kis kávákkal tudjon operálni a telefon, a szokásos szenzorokat okos módon el kellett rejteni, amihez a Xiaomi már bevált megoldásokat húzott elő ismét.

A kamera tehát a készülékházban van, és az értesítési LED-et is magába foglalja, a beszédhangszóró pedig nagyon vékonyan, de a kijelző fölött bújik meg.

A közelségérzékelő ultrahangos, a fényérzékelő az ujjlenyomat olvasóval együtt pedig a kijelzőbe integrált, csakúgy, mint a Mi 9 és a Mi 8 Pro esetében.

A marketinganyag alapján fejlődött az ujjlenyomat olvasó, nagyobb, gyorsabb és pontosabb lett. Mi érdemi különbséget nem vettünk észre, jól működik, de a hagyományos szenzorok még mindig jobbak sebességben és pontosságban.

Szerencsére van arcalapú feloldás is, ha valaki nem szeretné a kijelzőt taperolni a feloldáshoz.

Felmerül a kérdés, hogy hogyan old fel arcra, ha nincs kint a kamera? Nos, a válasz meglepően egyszerű: ha felhúzzuk a kijelzőt – amivel jelzi a feloldási szándékot -, akkor kitolja a kamerát, majd a feloldás végeztével gyorsan vissza is húzza. Tökéletesen működik, egyedül éjjel, sötétben lehet kifogni rajta, mivel nem infrás a rendszer, csak a szelfi kamerát használja.

A Wifi ac képes és ismeri az 5 GHz-et, a Bluetooth 5.0-s, támogatja a veszteségmentes hangátvitelt, és természetesen B20 is van, hogy az országban mindenhol legyen stabil 4G vétel. A GPS ezúttal ugyan nem a Xiaomi duális rendszere, ami nagyobb pontosságot eredményez szűk, fedett helyeken is, csupán „mezei” megoldásokkal dolgozik, de a jel vételére és megtartására nem lehet panaszkodni.

Miként dolgozik a kamerája?

A Mi 9T a Mi 9-hez hasonló tripla kamerás rendszert kapott, egy 48 MP-es főkamera mellett 8 MP-es telefotó és 13 MP-es széleslátó lencsékkel dolgozik. Így kétszeres optikai zoomot érhetünk el, ha a telefotóra váltunk, és nagyban kitolhatjuk a befogást a széleslátóval, ha nem tudunk messzebb menni a témától.

Valószínűleg a fizikailag nagyméretű szenzorok miatt, mindhárom kamera képe önmagában is nagyon megállja a helyét, még a telefotó lencse képe is nagyon jó. Régebben a duplakamerás megoldásoknál a zoom kamera jellemzően nem adott szebb képet, mintha a másik kamera képébe digitálisan belezoomoltunk volna, itt viszont már tényleg van haszna a dolognak.

A 20 MP-es szelfikamera is széles látószögű, így az egész társaság könnyebben belefér a képbe, és a minősége is jó. Természetesen van mesterséges intelligenciás témafelismerés (AI), vaku, HDR és éjjeli mód is, amivel kevés fényben részletgazdagabb képeket lőhetünk.

Nagyon vicces funkció, hogy az előlapi és hátlapi kamerákkal is elérhetünk különböző alakformálási módokat. Ezeket állóképre és rövid videóra egyaránt képes rátenni a rendszer, úgyhogy az AI itt is dolgozik rendesen. Itt ilyenekre kell gondolni, mint váll szélesítése, derék karcsúsítása, lábak megnyújtása, smink kiemelése, szem becsillantása, orr és fej alakjának módosítása és így tovább.

A képek minősége nappal vetekszik a Mi 9-ével, ami nagy szó. Jó a dinamika, élénkek a színek, részletgazdagok a képek, felsőkategóriás a minőség. A 48 MP-es főkamera fotói most is megdöbbentően részletesek, érdemes megnézni a fenti galambot, amit ráadásul mozgás közben lőttek. Makróban is nagyon jó a telefon, egészen közelre is ügyesen fókuszál, szépen mossa a hátteret.

Éjjel viszont már elmarad a Mi 9 szintjétől, ilyenkor nem nehéz szörnyű képeket készíteni, de ha ügyesen exponálunk, és használjuk az éjszakai módot, akkor azért „elég jó”.

Videózni 4K 30 FPS-sel lehet maximum, tehát itt sem érhető el a nagytestvér, és lagol is a felvétel, talán a szoftveres képstabilizátor tol túl valamit. Ez a kamera appban egyébként kikapcsolható, de érdemes használni, mert láthatóan csökkenti a kézremegést.

1080p 60 FPS-nél nem volt lag, viszont remeg a kép, itt valószínűleg nem dolgozik rendesen a stabilizátor. Vélhetően ez csak valami szoftveres optimalizálatlanság lesz, és jövőbeli frissítésekkel javítják majd.

A 960 FPS-es lassított felvétel megvan most is, amivel nagyon látványos anyagokat rögzíthetünk (sajnos csak 720p-ben), és az AI akár egy szerinte megfelelő zenét is tesz alá nekünk, ha kérjük.

Hol és melyik változatot érdemes választani?

A kisebb háttértárral szerelt változat 125 000 forintért, a 128-as pedig 135 000 forintért érhető el a Xiaomishopnál magyar garanciával, gyors szállítással. Kínából még olcsóbban hozzájuthatunk, a Geekbuyingnál például pillanatnyilag 98 000 Ft a RendeljKínait által megadott 3DC6LCXH kuponkóddal, EU Priority Line áfamentes szállítással.

Harmincezerrel drágább tehát a Mi 9 SE-nél, és tízezer forinttal olcsóbb a Mi 9-nél. Mindhárom készüléknek megvannak a maga érvei:

– A Mi 9 SE kicsit gyengébb teljesítményű, de hasonló tudást és szolgáltatásokat kínál, kompaktabb méretű, vékonyabb és van infrája. Viszont van notch, amiből következik, hogy nincs menő szelfikamerája, és nincs jack csatlakozó sem, valamint az aksija is jóval kisebb.

– A Mi 9 csúcskategóriás hardvert, kecsesebb készülékházat, jobb kamerát, vezeték nélküli töltést és infraportot ad a plusz pénzért, viszont le kell mondani a jack dugóról, kapunk notch-ot és rövidebb az üzemidő is.

– A Mi Mix 3-hoz is sok dologban hasonlít, bár ez elsősorban külső adottságaikban mutatkozik meg. Ugyanolyan robusztus, masszív készülékházuk és egyedi szelfikamera megoldásuk van, nagyon hasonló a kijelző is. Viszont a Mix árban jóval feljebb is van.

Igen, de jön másik

Ügyesen pozicionálta tehát a Xiaomi a Mi 9T-t, mert tudásban, funkciókban, egyediségben és árban is jól kitölti a Mi 9 és a Mi 9 SE közti szűk rést. Nem lehet győztest hirdetni hármuk közül, mindenkinek az egyéni igényei és a pénztárcája dönti el, hogy melyiket választja.

Különben a pletykák szerint nemsokára érkezik a Redmi K20 Pro is Európába Snapdragon 855 SoC-val, 60 FPS 4K videóval és gyorsabb töltéssel a Mi 9T-hez képest, tehát még bonyolultabb lesz a kép.

Borítókép: Shutterstock