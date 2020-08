Android mobilon konzolként lehet játszani a Xbox játékokat

Cloud gaming technológia teszi lehetővé, hogy az androidos telefont gyakorlatilag konzolként használva lehessen játszani Xbox játékokat a Microsoft bejelentése szerint.

Az Xbox Game Pass előfizetés használatával nem lesz szükség a külön, dedikált konzolra, száznál több játékot tudnak streamelni a felhasználók Android operációs rendszert futtató mobilról vagy táblagépről, PC-ről – a felhőből.

Olyanokkal lehet majd játszani, mint a Minecraft Dungeons, a Destiny 2 Tell Me Why, a Gears 5, a Yakuza Kiwami 2.