A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők.

2022. legfelkapottabb témái Magyarországon

Az év összesített magyar Google listáját az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos keresések formálták legnagyobb mértékben, a felhasználók a legfontosabb történések figyelemmel kísérése mellett az érintett helyszínekről és személyekről is informálódni akartak.

Dobogós helyezést értek el az idei év fontos magyar eseményei, így a népszámlálás és választás keresőszavai is. A filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között magyar és nemzetközi találatok is szerepeltek, előkelő helyet foglalt el például az Uncharted, a Sárkányok háza, a Celeb vagyok, ments ki innen! és az X faktor is.