2. Digitális képkeret: nem csak, de főként nagymamáknak!

Kevés karácsonyi meglepetés szerethetőbb, mint egy digitális képkeret, amely tele van szeretteinkről készült felvételekkel, amelyekre jó emlékezni.

Akinek nagy családja van, annak kihagyhatatlan ez az egyszerű, régóta ismert, de máig örömet szerző kütyü.

Kapható már 10 ezer forintért is, 30 ezer körül pedig videót is lejátszik és hangszórója van: de a lényeget, az emlékeket a legolcsóbb is megadja.