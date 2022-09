Az indítást élőben közvetítette a Roszkoszmosz orosz állami űrkutatási hivatal. A startot nyomon követő amerikai űrkutatási hivatal (NASA) sikeres fellövésről számolt be, hozzátéve azt is, hogy a legénység jól van. A Szojuz 2.1a hordozórakéta fokozatai zökkenőmentesen gyújtottak be, az út a 400 kilométeres magasságban, Föld körüli pályán keringő ISS-ig mintegy három órát vesz igénybe, s az űrállomás orosz Raszszvet (Pirkadat) moduljához csatlakozik majd.

Az MSz-22 űrhajót Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij orosz tudósról nevezték el, akit a modern rakétatechnika és űrkutatás elméleti megalapozójaként tartanak számon.

Hírügynökségek megjegyezték, hogy az amerikai Francisco Rubio és az orosz Szergej Prokopjev, illetve Dmitrij Petelin indulására árnyékot vetett a Washington és Moszkva között kialakult politikai feszültség. Ez az első közös amerikai-orosz indítás a február 24-i ukrajnai orosz hadművelet óta.

A három űrhajós szolgálata 188 napig fog tartani, vagyis 2023. március 28-ig. Ez idő alatt 49 tudományos kísérletet terveznek elvégezni. Az űrhajósok mellett az űrhajó 120 kilogramm egyéb hasznos terhet is szállít, ideértve a kísérletekhez szánt berendezéseket, egészségügyi és tisztálkodási cikkeket, illetve személyes holmikat is.

A NASA és a Roszkozmosz júliusban írt alá keresztrepülésekről szóló megállapodást, amelynek értelmében a Nemzetközi Űrállomásra orosz kozmonauták amerikai, illetve amerikai űrhajósok orosz űrhajókkal juthatnak fel.