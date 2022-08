A Samsung Galaxy mobilok alapértelmezett Over the Horizon csengőhangja sok remixet kapott már az évek alatt, de most először fordult elő, hogy ugyanazt a művészt másodjára kérték fel erre – írja az Origo.

Az Over the Horizon legújabb, 2022-es remixe a BTS-ből ismert SUGA érdeme, miután tavaly a Galaxy Z Flip 3 és Z Fold 3 mobilok mellé érkezett remixet is ő készítette.

A mostanit értelemszerűen a Galaxy Z Flip 4 és Z Fold 4 mobilokhoz rakta össze, de más Galaxy mobilokra is eljut majd szoftverfrissítés útján. SUGA célja az új remix formájában az, hogy a dal bátorítsa az embereket, hogy tekintsenek előre a fényes jövőre, és várják az izgalmakat.