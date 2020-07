Megyei szintről is érzékelik a bizalmat

Tisztújító közgyűlés és megyei siker is az egyesületi élet része az utóbbi időszakban. Továbbra is a településük közbiztonsága a legfontosabb számukra, hangsúlyozzák a perkátai polgárőrök.

Az elmúlt hetekben tartotta a Perkátai Polgárőrség a tisztújító közgyűlését, amely során az elnökség, valamint az etikai és felügyelőbizottságok tagjai kapcsán kellett választaniuk az egyesület tagjainak. A választás során immár negyedszerre döntött úgy a csapat, hogy az elnöki feladatokkal Horváth Istvánt, az elnökhelyettesivel pedig László Norbertet bízza meg újabb három évre. Az egyesület gazdasági vezetője Gelencsér Zoltán lett, aki így a harmadik ciklusát kezdi meg ezen a ponton. Az etikai bizottságba Héber Kristófot, Pavlicsek Zsoltot és Somogyi Csabát választották meg tagnak, a felügyelőbizottságot Aszlajov Árpád, Dózsa György és Kovács Krisztián alkotja az elkövetkező három évben.

A közelmúltban szervezte meg a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség távszavazással a megyei szövetség tisztségviselőinek választását. A szavazáson vezetőségi tagnak régi és új jelöltek is indultak, a megye 108 fő választásra jogosult közül 102 fő adta le szavazatát. A megyei szövetség elnökségi tagsági választásán, felkérésre a Perkátai Polgárőrség elnöke, Horváth István is részt vett, aki 97 szavazattal sikeresen be is került a vezetőségi tagok közé. Horváth István a perkátai egyesület vezetése mellett az OPSZ Lovas Tagozatának Fejér megyei koordinátoraként, valamint megyei küldöttként is tevékenykedik. A megyei vezetés tagjaként a pályázati források felkutatásáért, és az egyesületek pályázásának segítéséért felelős, valamint továbbra is ellátja a lovas koordinátori teendőit, s emellett a lovas polgárőrség népszerűsítését is vállalta.

– Örülök, hogy bekerültem a megyei vezetőségbe, megtisztelő, hogy elfogadják az ötleteimet – nyilatkozott Horváth István. – Sok gondolatom, tervem van, amit szeretnék előterjeszteni a szövetség felé, nagyon jólesett, hogy ilyen sok egyesület szavazott nekem bizalmat. Úgy gondolom, hogy a megválasztásom annak is köszönhető, hogy nagy bizalmat kapott a Perkátai Polgárőrség megyei szinten, s a településünk is elfogadja a csapatot. Továbbra is a nagyközség közbiztonsága, fenntartásának segítése a legfőbb célunk.